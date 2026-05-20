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馬文君提凍結潛艦百億預算 台船疾呼嚴重影響：請在野黨團勿斷炊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台船公司今日發出嚴正聲明表示，凍結潛艦後續艦預算可能使配合廠商、供應商失去信心而不願再投入，導致製造期程延宕，「不應該再次重蹈當年空軍IDF發展的經驗與教訓」。圖／台船提供
台船公司今日發出嚴正聲明表示，凍結潛艦後續艦預算可能使配合廠商、供應商失去信心而不願再投入，導致製造期程延宕，「不應該再次重蹈當年空軍IDF發展的經驗與教訓」。圖／台船提供

立法院會8日三讀通過國防特別條例，但排除商購及委製案，無人機相關預算遭大幅刪除，國民黨立委馬文君也提案凍結潛艦後續艦預算100%，共119.5億元；負責潛艦國造的台船公司今日發出嚴正聲明表示，凍結潛艦後續艦預算可能使配合廠商、供應商失去信心而不願再投入，導致製造期程延宕，「不應該再次重蹈當年空軍IDF發展的經驗與教訓」。

「潛艦與無人載具都是高度不對稱作戰裝備」台船表示，潛艦具備匿蹤與魚雷強大破壞力，和水下抗電磁脈衝(EMP)威脅，扮演致命伏兵角色，在反封鎖、反登陸時可用於牽制、阻滯敵整個艦隊，無人載具則利用低成本、匿蹤且數量龐大特性，對來犯敵艦產生飽和攻擊與消耗彈藥的效果，兩者都是以極高的不對稱資源比例，阻止來犯敵艦，不可偏廢、缺一不可。

針對立法院凍結潛艦後續艦預算，台船表示，海鯤號已進入海試後半段，預計今年下半年交艦，面對全球最困難外在環境，台船和協力廠商低調奮鬥十年，在未超過他國一般開發新潛艦的期程與經費下，陸續完成廠房設施建置、全新設計、製造、裝備測試，到目前的出海試車中，本月稍早操雷試射成功即已證明，「海鯤軍艦」是可使用、具戰力的。

台船強調，潛艦計畫預算若不穩定，可能使廠商、外國紅區裝備供應商、國內稀有優秀人才失去信心而不願再投入，若要重啟，時間與成本恐將達數倍之多，「我們不應該再次重蹈當年空軍IDF發展的經驗與教訓」，且台船近年營收潛艦占比約四成，經費不確定性也會對營運產生不利影響，八百餘位員工直接參與IDS計畫，經費刪、凍將衝擊近千個家庭生計。

台船說明，潛艦重要裝是須先下訂後才開始生產，需及早訂購，再依製造期程付款，因此預算大幅凍結或刪除，將使潛艦的製造期程延宕，甚至讓裝備供應商懷疑我方未來完成或續訂的信心，引發合約爭議。

台船也強調發展無人載具對產業影響，並表示這是我國可以建立完整非紅供應鏈（甚至供應網），讓台灣站穩東亞、亞太地區無人載具代工與研發、測試基地，並融入以美國為核心的自由民主軍工供應鏈中，「特別是台灣更可提供整合無人機船車（空海陸）載具的最佳機會與實測場域」。作為系統整合者，會希望建立長期穩定的供應鏈。

台船表示，若預算每年一審，變動性大、風險高，恐怕難以吸引足夠的廠商願意投入供應鏈，不易產生規模經濟，「台船公司及相關業者皆有信心可以整合國內外廠商與技術、自行設計對應任務與環境的模組化設計，也規劃分散式生產，分散風險並平衡區域發展，故國防特別預算可以提供實際練兵、快速累積經驗與疊代設計的機會」。

潛艦 馬文君 台船

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