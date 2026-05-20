公布狙擊手莢艙監控畫面 顧立雄：展現情監偵能力

立委今天質詢關注中共機艦進行戰備警巡，國軍公布F-16狙擊手莢艙監控畫面等議題，並問國防部對外想傳達哪些意義。國防部長顧立雄說，中共蓄意要破壞台海現狀，是挑釁的一方，這也展現國軍有情監偵能力，能充分掌握台海情勢。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰、顧立雄等人報告保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過，並備質詢。

國防部19日表示，共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部、西南及東部空域，配合共艦假聯合戰備警巡之名擾台，軍方也公布空軍F-16V戰機掛載狙擊手莢艙在共機後方監控，以及海軍蘇澳軍艦於西南海域監控共艦畫面。

針對上述議題，民進黨立委王定宇質詢時問到，國防部揭露相關情監偵照片，想要對外傳達哪些意義。

顧立雄說，中共在5月19日實施聯合戰備警巡，事實上反映其對於台海的現狀蓄意要進行破壞，是挑釁的一方；對國軍而言，則是展現國軍的情監偵能力，能充分掌握台海情勢。

王定宇再問，美國總統川普（Donald Trump）訪中後表示，很快將就140億美元對台軍售案做出決定，試問川普所謂的「很快」會是何時做決定。

卓榮泰表示，他很難預計「很快」是什麼時候，而從川普到美國多位國會領袖等人所說的話，代表2個意義，分別是對台政策並沒有改變，以及沒有對中共做出任何承諾。

此外，行政院會今天通過軍購特別預算案，此次特別預算編列項目，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項。

國民黨立委林沛祥質詢時關注海馬士多管火箭飛彈系統等議題，並說真正決定戰力的是彈藥儲量、補給能力、戰時的持續生產力等，倘若戰爭超過2週，有多少精準彈藥。

顧立雄表示，在與美國經過2年的磋商，提出的這些項目都符合不對稱戰力。立委提到的作戰持續力是非常好的意見，但國防部這次提出的國防特別條例草案中，關於彈藥的戰備生產量，希望擴張14條產線，將戰備存量提高到120天，但「這個被刪掉了」。