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無人機於各類預算高達幾千億元 卓揆嗆馬文君：反對民主供應鏈？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院院長卓榮泰（左）、國防部長顧立雄（右）下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（左）、國防部長顧立雄（右）下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影

無人機軍購引發各界關注，國民黨立委馬文君質疑，無人機預算散在各類公務預算中交叉編列、層層堆疊，已經好幾千億元，政府卻說特別預算中沒有，就沒有無人機產業。行政院長卓榮泰回嗆，所以是反對政府研發製造進入一個更長期、更大量、更穩定的民主供應鏈時代？國防部長顧立雄也說，戰力就是要不斷堆疊。

馬文君指出，特別預算中很多人關切無人機部分，其實從各類預算中來看無人機，115年國防部就編列將近120億元，但現在國防部形塑成好像特別條例沒有過，台灣就沒有無人機，這樣是欺騙。

馬文君說明，從公開資料來看，就可以發現無人機預算是一層層疊上去的，首先海空戰力提升計畫-劍翔無人機是119.8億元，現在還在執行中；五大信賴產業推動方案有18.8億元；因應高關稅特別條例中，又納入64.9億元；經濟部無人載具產業發展統籌型計畫也有規畫，2025年到2030年投入442億元；115年度國防部無人機相關預算將近120億元。

馬文君表示，以上都還不包括機密預算、研發預算、各軍種分散編列的相關預算，海巡等相關部會的無人機及反無人機系統其實也都有編列，這些預算在年度預算中已經非常高了，所以問題不是有沒有編預算，而是錢都用到哪了？其他還有很多預算都放在年度、研發、機密等預算中交叉編列，已經好幾千億元了，怎麼好好落實才是重點，而非執著於特別預算中，在那邊說4700億元沒有，台灣就沒有無人幾產業。

卓榮泰批評馬文君，所以是反對政府研發製造進入一個更長期、更大量、更穩定的民主供應鏈時代？要停留在現在的階段？台灣就是需要大量、長期的供應「你這樣講法不正確的」，且對潛艦、無人載具都是同樣態度，「我是很了解啦。」

馬文君回嗆，不要把潛艦拿出來講，這是下水影響官兵安全，不是口頭說可以就可以的；卓榮泰也批，國防部多少人為潛艦拚命，「你卻一再...。」馬文君說，研發、國防自主就該放在年度預算，而非特別預算；顧立雄也解釋，不應全部拿掉，這次特別條例中也有相當的期程，這是一個戰力堆疊的必要，戰力要不斷堆疊。

無人機 馬文君 卓榮泰

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