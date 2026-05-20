無人機於各類預算高達幾千億元 卓揆嗆馬文君：反對民主供應鏈？

無人機軍購引發各界關注，國民黨立委馬文君質疑，無人機預算散在各類公務預算中交叉編列、層層堆疊，已經好幾千億元，政府卻說特別預算中沒有，就沒有無人機產業。行政院長卓榮泰回嗆，所以是反對政府研發製造進入一個更長期、更大量、更穩定的民主供應鏈時代？國防部長顧立雄也說，戰力就是要不斷堆疊。

馬文君指出，特別預算中很多人關切無人機部分，其實從各類預算中來看無人機，115年國防部就編列將近120億元，但現在國防部形塑成好像特別條例沒有過，台灣就沒有無人機，這樣是欺騙。

馬文君說明，從公開資料來看，就可以發現無人機預算是一層層疊上去的，首先海空戰力提升計畫-劍翔無人機是119.8億元，現在還在執行中；五大信賴產業推動方案有18.8億元；因應高關稅特別條例中，又納入64.9億元；經濟部無人載具產業發展統籌型計畫也有規畫，2025年到2030年投入442億元；115年度國防部無人機相關預算將近120億元。

馬文君表示，以上都還不包括機密預算、研發預算、各軍種分散編列的相關預算，海巡等相關部會的無人機及反無人機系統其實也都有編列，這些預算在年度預算中已經非常高了，所以問題不是有沒有編預算，而是錢都用到哪了？其他還有很多預算都放在年度、研發、機密等預算中交叉編列，已經好幾千億元了，怎麼好好落實才是重點，而非執著於特別預算中，在那邊說4700億元沒有，台灣就沒有無人幾產業。

卓榮泰批評馬文君，所以是反對政府研發製造進入一個更長期、更大量、更穩定的民主供應鏈時代？要停留在現在的階段？台灣就是需要大量、長期的供應「你這樣講法不正確的」，且對潛艦、無人載具都是同樣態度，「我是很了解啦。」

馬文君回嗆，不要把潛艦拿出來講，這是下水影響官兵安全，不是口頭說可以就可以的；卓榮泰也批，國防部多少人為潛艦拚命，「你卻一再...。」馬文君說，研發、國防自主就該放在年度預算，而非特別預算；顧立雄也解釋，不應全部拿掉，這次特別條例中也有相當的期程，這是一個戰力堆疊的必要，戰力要不斷堆疊。