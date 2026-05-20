王鴻薇追無人機反制系統採購疑雲 顧立雄：按照合約規範

行政院長卓榮泰今下午赴立法院備詢。國民黨立委王鴻薇關心無人機及反制系統採購，提到標案規模高達9.8億元的無人機反制系統採購案，兩次的測試都是零分，國防部繼續給補考機會。國防部長顧立雄回答時表示，這都按照合約規範，沒法完成交機，有合約規範的罰款，相關驗測幾次也是合約規範所律定的。

立法院今下午邀請行政院長、主計長、財政部長、國防部長及相關部會首長列席報告「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」編製經過並備質詢。

王鴻薇質詢首先關心，因美伊戰事，10月是否有漲電價的可能？卓榮泰說，台電吸收很多LNG的漲價負擔，財務狀況確實值得檢討，發電這部分是台電吸收的，中油的話是吸收民生用品的部分；行政院的立場是，此時戰爭還在情勢未明當中，以穩定民生為優先，但是電價漲不漲、如何調整，是審議委員會（決定），審議委員會也會觀測整個社會的需求面跟民生的穩定。

王鴻薇接著關心，川習會裡談到對台軍售，是否違反美國「六項保證」？卓榮泰說，這是六項保證中很重要的一項，從川普這次的講話當中，沒有直接的看到這個保證的改變，反倒是在美國國會各黨團、議員，都提到要美國政府遵守1982年的六項保證，有這樣的聲音，也會經由各方努力強調我方立場，美國國會領袖針對1982年的六項保證，正面希望美方政府仍要繼續遵守。到現在沒有聽到不繼續六項保證的聲音。

王鴻薇追問，未來3個月內，川普是否可能核定第二階段的對台軍售？顧立雄表示，川普在空軍一號發言是，中國主動提起才討論，由川普作成決定，而非徵詢中方，甚至提到要跟台灣商議，美台軍購本來就是在美台之間商議，這可以維持；「對台政策不變」有2意涵，第一是台海和平穩定的現狀是美國核心利益，不希望看到戰事發生，第二是依照「台灣關係法」規範，美國以長期提供自我防衛能力，作為建構台海和平穩定的基石。會透過各方面的努力，也持續跟美方溝通。

王鴻薇提醒，9月習近平要回訪美國，同樣狀況會再來一次，若3個月內無法取得第二階段軍售，可能再次受到川習會影響。王接著追問，顧立雄提到已採購的F-16V在9月時會有第一架，只來一架嗎？顧立雄說，希望從9月開始陸續交機，不是只有一架，是陸續交機。

王鴻薇追問，MK-48重型魚雷交運嚴重延宕，今年應該完全交運，今年大概可以來幾枚？顧立雄說，因為合約商重啟產線的進度落後，交運的期程會調整到民國117年，交運期程跟美方商議中，但應該是會在民國117年才能夠開始交運，原規畫是民國115年全數獲得。

王鴻薇再追問，海鯤號何時可以交艦？顧立雄說，從來沒有預定哪個月分要交艦，要的就是在安全跟合乎需求的品質之下，進行相關的驗測，潛水潛航已進行多次，操雷試測也已完成，接下來還會再陸續驗測。

王鴻薇提到無人機採購，不要隨便把杯葛無人機的大帽子扣給在野黨，內政部也採購很多的無人機，都是全數支持。在無人機採購或在無人機反制系統採購裡，標案規模高達9.8億的無人機反制系統採購案，兩次的測試都是零分，國防部繼續給補考機會，6月還可以補考。顧立雄說，這都按照合約規範。

王鴻薇質疑，按照合約規範，去年底就應該完成交件反制系統。顧立雄開始支支吾吾，沒有辦法完成交機，合約規範就有合約規範的罰款，相關驗測幾次也都是合約規範所律定的。