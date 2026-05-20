快訊

11縣市有感搖晃！台東縣近海規模4.8地震 最大震度4級

女星「國中遭施暴性侵」惡夢糾纏18年 加害者罪名成立卻逃過坐牢

「做不完工作」台中社會局委外女員工過年陳屍辦公室 盧秀燕：今天第一次聽說

聽新聞
0:00 / 0:00

王鴻薇追無人機反制系統採購疑雲 顧立雄：按照合約規範

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國防部長顧立雄（圖）20日列席立法院會，提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，回應立委質詢相關議題。 中央社
國防部長顧立雄（圖）20日列席立法院會，提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，回應立委質詢相關議題。 中央社

行政院長卓榮泰今下午赴立法院備詢。國民黨立委王鴻薇關心無人機及反制系統採購，提到標案規模高達9.8億元的無人機反制系統採購案，兩次的測試都是零分，國防部繼續給補考機會。國防部長顧立雄回答時表示，這都按照合約規範，沒法完成交機，有合約規範的罰款，相關驗測幾次也是合約規範所律定的。

立法院今下午邀請行政院長、主計長、財政部長、國防部長及相關部會首長列席報告「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」編製經過並備質詢。

王鴻薇質詢首先關心，因美伊戰事，10月是否有漲電價的可能？卓榮泰說，台電吸收很多LNG的漲價負擔，財務狀況確實值得檢討，發電這部分是台電吸收的，中油的話是吸收民生用品的部分；行政院的立場是，此時戰爭還在情勢未明當中，以穩定民生為優先，但是電價漲不漲、如何調整，是審議委員會（決定），審議委員會也會觀測整個社會的需求面跟民生的穩定。

王鴻薇接著關心，川習會裡談到對台軍售，是否違反美國「六項保證」？卓榮泰說，這是六項保證中很重要的一項，從川普這次的講話當中，沒有直接的看到這個保證的改變，反倒是在美國國會各黨團、議員，都提到要美國政府遵守1982年的六項保證，有這樣的聲音，也會經由各方努力強調我方立場，美國國會領袖針對1982年的六項保證，正面希望美方政府仍要繼續遵守。到現在沒有聽到不繼續六項保證的聲音。

王鴻薇追問，未來3個月內，川普是否可能核定第二階段的對台軍售？顧立雄表示，川普在空軍一號發言是，中國主動提起才討論，由川普作成決定，而非徵詢中方，甚至提到要跟台灣商議，美台軍購本來就是在美台之間商議，這可以維持；「對台政策不變」有2意涵，第一是台海和平穩定的現狀是美國核心利益，不希望看到戰事發生，第二是依照「台灣關係法」規範，美國以長期提供自我防衛能力，作為建構台海和平穩定的基石。會透過各方面的努力，也持續跟美方溝通。

王鴻薇提醒，9月習近平要回訪美國，同樣狀況會再來一次，若3個月內無法取得第二階段軍售，可能再次受到川習會影響。王接著追問，顧立雄提到已採購的F-16V在9月時會有第一架，只來一架嗎？顧立雄說，希望從9月開始陸續交機，不是只有一架，是陸續交機。

王鴻薇追問，MK-48重型魚雷交運嚴重延宕，今年應該完全交運，今年大概可以來幾枚？顧立雄說，因為合約商重啟產線的進度落後，交運的期程會調整到民國117年，交運期程跟美方商議中，但應該是會在民國117年才能夠開始交運，原規畫是民國115年全數獲得。

王鴻薇再追問，海鯤號何時可以交艦？顧立雄說，從來沒有預定哪個月分要交艦，要的就是在安全跟合乎需求的品質之下，進行相關的驗測，潛水潛航已進行多次，操雷試測也已完成，接下來還會再陸續驗測。

王鴻薇提到無人機採購，不要隨便把杯葛無人機的大帽子扣給在野黨，內政部也採購很多的無人機，都是全數支持。在無人機採購或在無人機反制系統採購裡，標案規模高達9.8億的無人機反制系統採購案，兩次的測試都是零分，國防部繼續給補考機會，6月還可以補考。顧立雄說，這都按照合約規範。

王鴻薇質疑，按照合約規範，去年底就應該完成交件反制系統。顧立雄開始支支吾吾，沒有辦法完成交機，合約規範就有合約規範的罰款，相關驗測幾次也都是合約規範所律定的。

行政院院長卓榮泰（左）、國防部長顧立雄（右）下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（左）、國防部長顧立雄（右）下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影

王鴻薇 無人機 顧立雄

延伸閱讀

顧立雄：F-16V戰機第一架已飛行測試 9月將抵台

賴總統拋再推軍購特別條例選項 顧立雄：接受政院指導

美延宕交貨 防長：9月首架F16V飛返

川普暫緩美對台軍售？顧立雄：維持軍售符合美方利益

相關新聞

軍購條例僅匡列7800億 卓榮泰：美方感到非常失望

行政院提出8年新台幣1.25兆元國防特別條例，立法院8日三讀通過版本，預算上限僅匡列7800億元。行政院長卓榮泰今天表示...

無人機於各類預算高達幾千億元 卓揆嗆馬文君：反對民主供應鏈？

無人機軍購引發各界關注，國民黨立委馬文君質疑，無人機預算散在各類公務預算中交叉編列、層層堆疊，已經好幾千億元，政府卻說特別預算中沒有，就沒有無人機產業。行政院長卓榮泰回嗆，所以是反對政府研發製造進入一個更長期、更大量、更穩定的民主供應鏈時代？國防部長顧立雄也說，戰力就是要不斷堆疊。

王鴻薇追無人機反制系統採購疑雲 顧立雄：按照合約規範

行政院長卓榮泰今下午赴立法院備詢。國民黨立委王鴻薇關心無人機及反制系統採購，提到標案規模高達9.8億元的無人機反制系統採購案，兩次的測試都是零分，國防部繼續給補考機會。國防部長顧立雄回答時表示，這都按照合約規範，沒法完成交機，有合約規範的罰款，相關驗測幾次也是合約規範所律定的。

再提軍購特別條例？ 卓揆：正與國防部嚴密討論各種方案

賴清德總統今天宣示針對軍購特別預算，將另提特別條例。閣揆卓榮泰在立法院表示，行政院正和國防部嚴密討論各種方案，希望內容、時效都能應付未來每一年的需求。立委陳冠廷提出能否由經濟部來主導無人機特別條例？卓表示，軍民雙方的介面如何劃分，可以再做更多討論。

賴總統要提特別條例補軍購 林沛祥：不是什麼都搞「整包帶過」

賴清德總統今日就職滿二周年，賴總統談話提到，立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例等。國民黨立院黨團書記長林沛祥重申，黨團支持國防，但仍應接受監督，而不是什麼都用特別條例「整包帶過」。

賴總統拋再推軍購特別條例選項 顧立雄：接受政院指導

行政院今天加開院會通過7800億元軍購特別預算案，今年度先編列88億元，閣揆卓榮泰下午隨即率相關部會赴立院專案報告備詢。對於賴清德總統宣示要再提特別條例，國防部長顧立雄說，賴總統應該是指各種選項都在規劃範圍內，國防部將與行政院討論，接受政院指導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。