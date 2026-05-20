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政院提軍購特別預算案 立院今天付委審查
立法院會今天邀請行政院長卓榮泰報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過」，並備質詢。詢答結束後，立法院長韓國瑜宣布，特別預算案交財政委員會會同有關委員會審查。
立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批軍購發價書預算上限新台幣3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元，行政院於條例通過後1個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送立院審議。
行政院今天加開院會通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，就第一批對美軍事採購預算採一年一期編列，擬定總經費需求約新台幣2949億9098萬元，今年先編列88億元，送立法院審議。
立法院會下午邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、國防部長顧立雄及相關部會首長列席報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過」，並備質詢。
詢答結束後，會議主席、立法院長韓國瑜約在下午6時30分，宣布「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，交財政委員會會同有關委員會審查。
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