快訊

11縣市有感搖晃！台東縣近海規模4.8地震 最大震度4級

女星「國中遭施暴性侵」惡夢糾纏18年 加害者罪名成立卻逃過坐牢

「做不完工作」台中社會局委外女員工過年陳屍辦公室 盧秀燕：今天第一次聽說

聽新聞
0:00 / 0:00

政院提軍購特別預算案 立院今天付委審查

中央社／ 台北20日電
立法院會今天邀請行政院長卓榮泰報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過」，並備質詢。詢答結束後，立法院長韓國瑜宣布，特別預算案交財政委員會會同有關委員會審查。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
立法院會今天邀請行政院長卓榮泰報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過」，並備質詢。詢答結束後，立法院長韓國瑜宣布，特別預算案交財政委員會會同有關委員會審查。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

立法院會今天邀請行政院卓榮泰報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過」，並備質詢。詢答結束後，立法院長韓國瑜宣布，特別預算案交財政委員會會同有關委員會審查。

立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批軍購發價書預算上限新台幣3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元，行政院於條例通過後1個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送立院審議。

行政院今天加開院會通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，就第一批對美軍事採購預算採一年一期編列，擬定總經費需求約新台幣2949億9098萬元，今年先編列88億元，送立法院審議。

立法院會下午邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、國防部長顧立雄及相關部會首長列席報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過」，並備質詢。

詢答結束後，會議主席、立法院長韓國瑜約在下午6時30分，宣布「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，交財政委員會會同有關委員會審查。

政院 不對稱戰力 卓榮泰 韓國瑜 行政院

延伸閱讀

立院朝野今協商 同意政院籌編軍購第一批發價書特別預算

首批軍購預算政院編列88億 卓揆：符合財政紀律法舉債支應

軍購案先編預算再簽發價書 顧立雄：歷來如此

卓榮泰：軍購首批今年先編88億元 財源舉債支應

相關新聞

軍購條例僅匡列7800億 卓榮泰：美方感到非常失望

行政院提出8年新台幣1.25兆元國防特別條例，立法院8日三讀通過版本，預算上限僅匡列7800億元。行政院長卓榮泰今天表示...

無人機於各類預算高達幾千億元 卓揆嗆馬文君：反對民主供應鏈？

無人機軍購引發各界關注，國民黨立委馬文君質疑，無人機預算散在各類公務預算中交叉編列、層層堆疊，已經好幾千億元，政府卻說特別預算中沒有，就沒有無人機產業。行政院長卓榮泰回嗆，所以是反對政府研發製造進入一個更長期、更大量、更穩定的民主供應鏈時代？國防部長顧立雄也說，戰力就是要不斷堆疊。

王鴻薇追無人機反制系統採購疑雲 顧立雄：按照合約規範

行政院長卓榮泰今下午赴立法院備詢。國民黨立委王鴻薇關心無人機及反制系統採購，提到標案規模高達9.8億元的無人機反制系統採購案，兩次的測試都是零分，國防部繼續給補考機會。國防部長顧立雄回答時表示，這都按照合約規範，沒法完成交機，有合約規範的罰款，相關驗測幾次也是合約規範所律定的。

再提軍購特別條例？ 卓揆：正與國防部嚴密討論各種方案

賴清德總統今天宣示針對軍購特別預算，將另提特別條例。閣揆卓榮泰在立法院表示，行政院正和國防部嚴密討論各種方案，希望內容、時效都能應付未來每一年的需求。立委陳冠廷提出能否由經濟部來主導無人機特別條例？卓表示，軍民雙方的介面如何劃分，可以再做更多討論。

賴總統要提特別條例補軍購 林沛祥：不是什麼都搞「整包帶過」

賴清德總統今日就職滿二周年，賴總統談話提到，立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例等。國民黨立院黨團書記長林沛祥重申，黨團支持國防，但仍應接受監督，而不是什麼都用特別條例「整包帶過」。

賴總統拋再推軍購特別條例選項 顧立雄：接受政院指導

行政院今天加開院會通過7800億元軍購特別預算案，今年度先編列88億元，閣揆卓榮泰下午隨即率相關部會赴立院專案報告備詢。對於賴清德總統宣示要再提特別條例，國防部長顧立雄說，賴總統應該是指各種選項都在規劃範圍內，國防部將與行政院討論，接受政院指導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。