軍購條例僅匡列7800億 卓榮泰：美方感到非常失望

行政院提出8年新台幣1.25兆元國防特別條例，立法院8日三讀通過版本，預算上限僅匡列7800億元。行政院長卓榮泰今天表示，這次特別條例與特別預算討論過程中，當然發現很多阻力，最後通過7800億元後，也讓美方感到非常失望。

立法院下午邀請行政院長、主計長、財政部部長、國防部部長及相關部會首長列席報告「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」編製經過並備質詢。

立委鍾佳濱質詢時問卓榮泰，外界都在關心刪除商購、委製對台灣國防的影響，全球都在看台灣如何強化國防，只通過7800億元，後續如何補足缺口，是否覺得不太樂觀，還是正面看待軍購特別條例通過。

卓榮泰表示，這次特別條例與特別預算討論過程中，當然發現很多阻力。鍾佳濱追問「有沒有正面？」卓榮泰說，最後通過7800億元之後，也得到一些（指正面），至少有一部分，但是，也讓美方感到非常的失望。

鍾佳濱表示，特別條例通過是展現出台灣捍衛主權與自我防衛的決心，但目前國會多數在野黨仍停留在只用軍購的傳統思維，排除商購與委製，並限縮必須是美軍現役、由美國現役、製造的武器，難以因應未來戰場需求。

鍾佳濱也說，台灣最害怕的是，中國未來若對台採取無人機海戰術，以大量低成本無人機消耗台灣高價攔截飛彈，進而造成防衛破口，這才是台灣最擔心的。