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軍購條例僅匡列7800億 卓榮泰：美方感到非常失望

中央社／ 台北20日電
行政院院長卓榮泰下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。聯合報系記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。聯合報系記者林伯東／攝影

行政院提出8年新台幣1.25兆元國防特別條例，立法院8日三讀通過版本，預算上限僅匡列7800億元。行政院長卓榮泰今天表示，這次特別條例與特別預算討論過程中，當然發現很多阻力，最後通過7800億元後，也讓美方感到非常失望。

立法院下午邀請行政院長、主計長、財政部部長、國防部部長及相關部會首長列席報告「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」編製經過並備質詢。

立委鍾佳濱質詢時問卓榮泰，外界都在關心刪除商購、委製對台灣國防的影響，全球都在看台灣如何強化國防，只通過7800億元，後續如何補足缺口，是否覺得不太樂觀，還是正面看待軍購特別條例通過。

卓榮泰表示，這次特別條例與特別預算討論過程中，當然發現很多阻力。鍾佳濱追問「有沒有正面？」卓榮泰說，最後通過7800億元之後，也得到一些（指正面），至少有一部分，但是，也讓美方感到非常的失望。

鍾佳濱表示，特別條例通過是展現出台灣捍衛主權與自我防衛的決心，但目前國會多數在野黨仍停留在只用軍購的傳統思維，排除商購與委製，並限縮必須是美軍現役、由美國現役、製造的武器，難以因應未來戰場需求。

鍾佳濱也說，台灣最害怕的是，中國未來若對台採取無人機海戰術，以大量低成本無人機消耗台灣高價攔截飛彈，進而造成防衛破口，這才是台灣最擔心的。

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