日武器出口解禁 顧立雄：為印太和平台日可貢獻力量

日本政府放寬武器出口規則，國民黨立委黃建賓今天質詢時，關切與日洽談軍購或商購的可能性，國防部長顧立雄表示，目前沒辦法透露過多，但為印太區域和平穩定，台日間有可以互相發揮貢獻的力量。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長，列席報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過」，並備質詢。

黃建賓質詢表示，若美國沒辦法軍售，應該思考與其他國家洽談軍售的可能性，充實國防實力不能只倚靠美國給予支持，要多與其他國家洽談軍售與商購，增加武器購買管道；日本已經正式廢除殺傷性武器的外銷限制，有無可能跟日本提出軍購或商購的要求。

顧立雄表示，根據「日本防衛裝備移轉3原則」，日本在印太區域穩定將扮演重要角色。現在日本跟菲律賓和澳洲都開始進行相關合作，不過根據規定，還是要跟日本有移轉協定，因此目前僅限於17個國家。

黃建賓詢問，大家都相信台日友好，有沒有辦法做此嘗試。顧立雄回應，目前沒辦法做過多透露，但是台日之間，為印太區域和平穩定，仍有些可以互相發揮貢獻的力量。

日本政府4月修訂「防衛裝備移轉3原則」及運用方針，廢除過去限定救難、運輸等5類型才能出口的限制，使得具備殺傷能力的「武器」原則上也能出口。