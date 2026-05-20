立委憂川普若未批准下波軍售 卓榮泰：保持溝通協調

立委關注，若美國總統川普沒有批准第二批軍售，對台灣戰力有何影響。行政院長卓榮泰今天說，現在實在不敢想像「萬一沒有怎麼辦」，只能傾全力往前衝，並跟美國保持溝通、協調。

行政院上午加開行政院會通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，就第一批對美軍事採購預算採一年一期編列，擬定總經費需求約新台幣2949億9098萬元，今年先編列88億元，送立法院審議。

立法院會下午邀請卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、國防部長顧立雄及相關部會首長列席，報告保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過並備質詢。

民眾黨立委洪毓祥質詢時表示，立法院通過的軍購特別條例中，第一批軍購發價書預算上限新台幣3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元，「可是現在川普壓在他的辦公室」，還不確定、甚至不賣，對台灣的戰力會有何影響。

卓榮泰答詢時說，行政院在去年11月就送出特別條例，當時就是在爭取對台灣最有利的時間，美國必須有供售意願，台灣要編列預算，美國知會國會後才變成公開、發價書就出來，現在停留這階段；如果去年11月立法院趕快審、趕快通過這案子，也許現在就進行到後續程序。

卓榮泰表示，現在雖然晚了，國防部還是向美方極力爭取，像海馬士多管火箭系統也是爭取到最後；國防部跟國軍都不想假設「萬一沒有怎麼辦」，現在實在不敢想像，只能傾全力往前衝，跟美國保持溝通、協調，雙方也都成立專案辦公室。

另外，洪毓祥指出，在川普（Donald Trump）眼中是台灣偷了它的晶片，台灣跟美國買武器的合約，變成是川普跟中國談判的籌碼，也不稱總統賴清德，而是「治理台灣的人」。這讓他聽起來很憤怒，「憑什麼罵我是小偷」。

卓榮泰說，「委員您應該知道，這也是國際政治的現實，但心裡要知道我們就是個主權獨立的國家」；晶片部分，台灣從自主研發到今天在世界領先的地位，台灣是世界可靠的夥伴，從來沒有用晶片作為任何籌碼。