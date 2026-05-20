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美國二批軍購恐生變 藍委籲向其他國家商購

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰20日前往立法院，就《國防特別條例》第一批發價書中、88億的特別預算進行報告與備詢。（直播截圖）
行政院長卓榮泰20日前往立法院，就《國防特別條例》第一批發價書中、88億的特別預算進行報告與備詢。（直播截圖）

「政府要預設有可能無法拿到美國的第二批軍購！」藍委黃健賓20日針對川習會後美國總統川普對台軍售態度表示，我方第二批軍購有可能生變，應該要爭取與其他國家商購，不能只仰賴美國。黃建賓建議，日本宣布防衛武器移轉三原則，已經對菲律賓與澳洲出售武器，我方可嘗試。顧立雄回應說，日本僅限定17國可移轉，會以其他方式與日合作。

預算只有對美軍購？

行政院長卓榮泰20日前往立法院，就《國防特別條例》第一批發價書中、88億的特別預算進行報告與備詢。行政院表示，特別預算88億元包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈、反甲型無人機飛彈、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈武器，另預計116年度經費需求約1千億元，其餘會在後續年份編製。

國民黨立委黃建賓先詢問說，如果美國沒有公布對美軍售，後面的特別預算怎麼辦？卓榮泰表示，後續行政院就不能送預算到立法院，黃建賓隨即表示，我國的軍售不能只依賴對美軍購，也要爭取其他國家的委製與商購，但卓榮泰回應說，藍白通過的特別預算項目已經寫死，目前的特別預算只有對美軍購。

軍購無需單押美國

黃建賓回應說，他的意思是支持買好的、可以到貨的武器，但也要確保購買武器渠道多元，且受到監督，我國應該基於整體防衛需要建構國防，不要只有針對對岸，畢竟過去也有跟菲律賓因為海域爭議而升高對峙。他也指出，日本近來有調整防衛武器移轉三原則，解禁對外軍售限制，既然「台海有事，日本有事」，我方也應該爭取。

但顧立雄回應說，要與日本軍售，需與日方簽訂移轉協定，目前僅限17國，我方與日本可以多元方式合作，維護印太地區的和平穩定。民眾黨立委洪毓祥則說，在美國總統川普眼中，台灣偷走美國晶片、買武器成為對中談判籌碼，且不直接提賴總統的名字，我國面臨如此困境不能被動等待，但國防預算不能總以臨時的特別預算支應，應有法制化的必要。

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