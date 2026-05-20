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川普擱置軍售可改經費用途？ 顧立雄：特別條例已鎖定

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

川習會後，美國總統川普曾提及，目前延宕中的140億美元對台軍售案，他目前把這件事暫時擱置。對此，立委關注軍售經費若後續無法使用，是否改為「商售」或「委製」經費。對此，國防部長顧立雄說，特別條例已經鎖定是軍售用途，他審慎樂觀看待第二批軍購

行政院長卓榮泰20日率相關部會赴立法院會進行「軍購特別預算案」報告並備質詢。

立委黃建賓質詢問到，軍售的經費，如果後續沒有辦法使用，有沒有打算改為「商售」或「委製」經費？還是就不編列？顧立雄答詢說明，特別條例已經鎖定是軍售，而且項目都已經特定，戰力建構項目也都特定；他還是審慎樂觀看待第二批軍購，同時也會去獲得一些商購。

有關國防自主，顧立雄表示，「國防法」明定，本來就要透過委製，其中中科院扮演重要角色，中科院本身還可以跟其他國家進行研發、技術移轉等合作。另外一個可能性就是商購，美國對外一直鼓勵用商售的方式來進行，因為這樣可以快速取得。

黃建賓追問，台灣有沒有可能向日本提出軍購或商購的要求？顧立雄回應，他沒有辦法現在跟委員做過多的透露，不過，台日之間共同為印太區域和平穩定，確實可以互相來發揮、貢獻一些力量。

顧立雄提到，無人機就是發展國防自主突破，一個很好的機會之窗。台灣有相當好的半導體、晶片，能建構通訊模組，導航方面也可以跟國外合作。無人機產業，由國防部提出需求之後，應該就能建立。在俄烏戰爭、中東戰事之中，都可以看到無人機扮演關鍵性戰力。

顧立雄 軍購 川普

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