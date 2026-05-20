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再提軍購特別條例？ 卓揆：正與國防部嚴密討論各種方案

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院院長卓榮泰（中）、國防部長顧立雄（右）、經濟部長龔明鑫（左）下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（中）、國防部長顧立雄（右）、經濟部長龔明鑫（左）下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影

賴清德總統今天宣示針對軍購特別預算，將另提特別條例。閣揆卓榮泰在立法院表示，行政院正和國防部嚴密討論各種方案，希望內容、時效都能應付未來每一年的需求。立委陳冠廷提出能否由經濟部來主導無人機特別條例？卓表示，軍民雙方的介面如何劃分，可以再做更多討論。

立法院通過7800億元軍購特別預算案，行政部門仍主張無人機及商購、委製等4700億元也應該編足，賴清德總統在520就職兩周年演說中明確指出，將另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式來「亡羊補牢」。

閣揆卓榮泰表示，究竟是以特別條例與預算、或用各種形式採取追加預算或納入年度預算，行政院正和國防部推敲，嚴密討論，希望內容、時效都能應付未來每一年需求。

民進黨立委陳冠廷質疑，以目前在野黨占多數的情況下，如何讓在野黨接受？行政院有無其他方案來創造別的可能性？例如由經濟部來主導特別條例？

卓榮泰說，這牽涉到界面問題，目前7800億元特別預算是國防部主導，其中關於指管決策的是大腦，若武器裝備的大腦是由經濟部來主導，彼此要如何配合？令人懷疑。

國防部長顧立雄表示，陳冠廷所指的特別條例應是專就無人載具，尤其是無人機領域。不過這涉及特別條例的主管機關，若是軍用裝備，就當然應該回歸國防部。但若屬統籌型的計畫要另立特別條例，究竟能不能涵蓋軍用裝備，可能在法律層面要有所思考，若純粹是國防部需要的軍用裝備，一定要考慮主管機關的問題。

陳冠廷說，除了酬載和武器之外，可供軍民共通的載具，應該可以有經濟部的角色。顧立雄說，例如火工件的部分，一定要由軍備局委製，依「政府採購法」公開招標採購，最後的火工件部分再由軍備局來做。

經濟部長龔明鑫說，經濟部還是在企業界或法人界提供更大的製造或研發能量，但需求方還是要國防部，因為若是軍用需求，規格還是要他們開，採購金額也要編在國防部，否則會變成經濟部採購給國防部用？「好像怪怪的。」不過他也同意經濟部可以扮演更多角色。

卓揆表示，會以國防部為主，提出未來需求，由於經濟部目前也有無人機產業發展統籌型計劃，雙方的介面如何劃分可以再做更多討論協商。

卓揆 國防部 卓榮泰

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