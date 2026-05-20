再提軍購特別條例？ 卓揆：正與國防部嚴密討論各種方案

賴清德總統今天宣示針對軍購特別預算，將另提特別條例。閣揆卓榮泰在立法院表示，行政院正和國防部嚴密討論各種方案，希望內容、時效都能應付未來每一年的需求。立委陳冠廷提出能否由經濟部來主導無人機特別條例？卓表示，軍民雙方的介面如何劃分，可以再做更多討論。

立法院通過7800億元軍購特別預算案，行政部門仍主張無人機及商購、委製等4700億元也應該編足，賴清德總統在520就職兩周年演說中明確指出，將另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式來「亡羊補牢」。

閣揆卓榮泰表示，究竟是以特別條例與預算、或用各種形式採取追加預算或納入年度預算，行政院正和國防部推敲，嚴密討論，希望內容、時效都能應付未來每一年需求。

民進黨立委陳冠廷質疑，以目前在野黨占多數的情況下，如何讓在野黨接受？行政院有無其他方案來創造別的可能性？例如由經濟部來主導特別條例？

卓榮泰說，這牽涉到界面問題，目前7800億元特別預算是國防部主導，其中關於指管決策的是大腦，若武器裝備的大腦是由經濟部來主導，彼此要如何配合？令人懷疑。

國防部長顧立雄表示，陳冠廷所指的特別條例應是專就無人載具，尤其是無人機領域。不過這涉及特別條例的主管機關，若是軍用裝備，就當然應該回歸國防部。但若屬統籌型的計畫要另立特別條例，究竟能不能涵蓋軍用裝備，可能在法律層面要有所思考，若純粹是國防部需要的軍用裝備，一定要考慮主管機關的問題。

陳冠廷說，除了酬載和武器之外，可供軍民共通的載具，應該可以有經濟部的角色。顧立雄說，例如火工件的部分，一定要由軍備局委製，依「政府採購法」公開招標採購，最後的火工件部分再由軍備局來做。

經濟部長龔明鑫說，經濟部還是在企業界或法人界提供更大的製造或研發能量，但需求方還是要國防部，因為若是軍用需求，規格還是要他們開，採購金額也要編在國防部，否則會變成經濟部採購給國防部用？「好像怪怪的。」不過他也同意經濟部可以扮演更多角色。

卓揆表示，會以國防部為主，提出未來需求，由於經濟部目前也有無人機產業發展統籌型計劃，雙方的介面如何劃分可以再做更多討論協商。