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賴總統要提特別條例補軍購 林沛祥：不是什麼都搞「整包帶過」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照

賴清德總統今日就職滿二周年，賴總統談話提到，立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例等。國民黨立院黨團書記長林沛祥重申，黨團支持國防，但仍應接受監督，而不是什麼都用特別條例「整包帶過」。

賴總統今日表示，針對立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防力量。

國防部長顧立雄下午則在立法院表示，賴總統的意思，應該還是在說明包括追加預算、納入年度預算或另提特別預算，都在行政部門的規畫範圍之內。國防部現在就是要檢討各個案項，然後再跟行政院討論，接受行政院的指導。

立法院日前三讀通過軍購特別條例，匡列預算上限為7800億元，並以美方正式軍售發價書為準。

林沛祥說，國民黨團立場很清楚：支持國防、支持強化戰力，但更支持把納稅人的每一分錢花在刀口上。

林沛祥說，如果真的是攸關國安的重要軍購，我們主張優先納入年度預算，回到立法院接受嚴格、公開、透明的審查，而不是什麼都用特別條例「整包帶過」。畢竟，國防需要速度，但民主更需要監督。

林沛祥說，民進黨現在講「亡羊補牢」，但人民比較擔心的是，不要變成「羊還沒補到，錢先不見了」。過去不少軍購案延宕、追加、甚至裝備交付跳票，社會都有疑慮。支持國防，不代表支持空白支票；支持建軍，更要杜絕弊端。

林沛祥說，不會反對真正必要的國防投資，但一定會替全民把關，避免浪費，不讓辛苦納稅人的血汗錢，最後變成一本厚厚的「天價採購說明書」。

林沛祥 軍購 國防 賴清德

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