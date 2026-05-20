賴總統拋再推軍購特別條例選項 顧立雄：接受政院指導

行政院今天加開院會通過7800億元軍購特別預算案，今年度先編列88億元，閣揆卓榮泰下午隨即率相關部會赴立院專案報告備詢。對於賴清德總統宣示要再提特別條例，國防部長顧立雄說，賴總統應該是指各種選項都在規劃範圍內，國防部將與行政院討論，接受政院指導。

立法院通過7800億元軍購特別預算案，行政部門仍主張無人機及商購、委製等4700億元也應該編足，賴清德總統在520就職兩周年演說中明確指出，將另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式來「亡羊補牢」。

顧立雄下午在立法院表示，賴總統的意思，應該還是在說明包括追加預算、納入年度預算或另提特別預算，都在行政部門的規劃範圍之內。國防部現在就是要檢討各個案項，然後再跟行政院討論，接受行政院的指導。

行政院今天加開行政院會通過特別預算案，今年度計編列88億元，有媒體質疑，國防部先前說今年度預算只剩84億元裕度，但特別預算今年也只編了88億元，國防部之前的說法是不是誇大了一點？

閣揆卓榮泰在回應媒體時解釋，84億元是（年度預算）增加的部分，88億元是特別預算，兩筆是不一樣的。

另一方面，陸軍司令部編列9.8億餘元，向國內民間廠商採購26套陣地式無人機反制系統，卻傳出廠商兩度交貨驗收均因未達陸軍要求的性能目標，兩次都被判定為「不合格」。顧立雄說，會由陸軍依照合約規範進行補測，看補測是否通過以後，再由陸軍依合約規範來處理。媒體追問是否可能解約？顧立雄仍重申，就依當初訂定的採購合約來依約處理。