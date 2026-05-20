卓榮泰：軍購首批今年先編88億元 財源舉債支應

行政院長卓榮泰20日赴立法院會進行「軍購特別預算案」報告。他表示，國防部依特別條例規定提報第一批項目總經費2,950億元，今年先編列88億元，所需財源依特別條例規定，均以舉借債務支應。第二批項目發價書情形，視情況再循程序編列相關預算，另預計2027年度經費需求約1,000億元。

卓榮泰表示，有關此次計畫效益，海馬士多管火箭飛彈系統具備300公里內遠距精準打擊能力，籌獲後可於敵發起聯合火力打擊時，對其實施反制，並可機動部署於全島各地，阻止敵軍主力朝內陸進犯。

他說明，M109A7自走砲具備30 公里以上射程，且可執行分散部署、精準打擊；反甲型無人機可執行即偵即打功能；拖式2B反裝甲飛彈、標槍反裝甲飛彈具備精準反裝甲能力，三者共同創造空、地、多域、重層之高效打擊能力。

卓榮泰指出，立法院5月8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，經費上限由院版1.25 兆元，修正為7,800 億元，包括第一批項目3,000億元及第二批項目4,800億元，採一年一期編列，並經總統於同年5月11日公布施行。

卓榮泰說，國防部依特別條例規定提報第一批項目總經費2,950億元，並經政院編製完成「中華民國115 年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。

他也說，今年歲出編列第一批項目部分經費88億元，包括採購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B 反裝甲飛彈武器裝備等所需經費。

卓榮泰表示，所需財源依特別條例規定，均以舉借債務支應。今年度將視第二批項目發價書情形，再循程序編列相關預算，另預計2027年度經費需求約1,000億元，餘數於2028年至2033年編列。

國防部長顧立雄說明，依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」規定，第一批軍購總金額為新台幣（以下幣制同）2,949億9,097萬6,000元，今年度編列88億1,257萬1,000元，包括：

M109A7自走砲39億2,449萬6,000元、海馬士多管火箭飛彈系統27億9,938萬7,000元、反甲型無人機飛彈系統17億9,501萬1,000元、標槍反裝甲飛彈系統1億6,298萬7,000元、拖式2B反裝甲飛彈系統暨戰備存量補充1億3,069萬元。