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卓榮泰：軍購首批今年先編88億元 財源舉債支應

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院院長卓榮泰下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影

行政院長卓榮泰20日赴立法院會進行「軍購特別預算案」報告。他表示，國防部依特別條例規定提報第一批項目總經費2,950億元，今年先編列88億元，所需財源依特別條例規定，均以舉借債務支應。第二批項目發價書情形，視情況再循程序編列相關預算，另預計2027年度經費需求約1,000億元。

卓榮泰表示，有關此次計畫效益，海馬士多管火箭飛彈系統具備300公里內遠距精準打擊能力，籌獲後可於敵發起聯合火力打擊時，對其實施反制，並可機動部署於全島各地，阻止敵軍主力朝內陸進犯。

他說明，M109A7自走砲具備30 公里以上射程，且可執行分散部署、精準打擊；反甲型無人機可執行即偵即打功能；拖式2B反裝甲飛彈、標槍反裝甲飛彈具備精準反裝甲能力，三者共同創造空、地、多域、重層之高效打擊能力。

卓榮泰指出，立法院5月8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，經費上限由院版1.25 兆元，修正為7,800 億元，包括第一批項目3,000億元及第二批項目4,800億元，採一年一期編列，並經總統於同年5月11日公布施行。

卓榮泰說，國防部依特別條例規定提報第一批項目總經費2,950億元，並經政院編製完成「中華民國115 年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」。

他也說，今年歲出編列第一批項目部分經費88億元，包括採購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B 反裝甲飛彈武器裝備等所需經費。

卓榮泰表示，所需財源依特別條例規定，均以舉借債務支應。今年度將視第二批項目發價書情形，再循程序編列相關預算，另預計2027年度經費需求約1,000億元，餘數於2028年至2033年編列。

國防部長顧立雄說明，依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」規定，第一批軍購總金額為新台幣（以下幣制同）2,949億9,097萬6,000元，今年度編列88億1,257萬1,000元，包括：

M109A7自走砲39億2,449萬6,000元、海馬士多管火箭飛彈系統27億9,938萬7,000元、反甲型無人機飛彈系統17億9,501萬1,000元、標槍反裝甲飛彈系統1億6,298萬7,000元、拖式2B反裝甲飛彈系統暨戰備存量補充1億3,069萬元。

卓榮泰 國防部 海馬士

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