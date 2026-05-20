無人機預算遭刪 顧立雄：追加預算等3方向規劃因應

立法院會8日三讀通過國防特別條例，但排除商購及委製案，無人機相關預算遭大幅刪除。國防部長顧立雄今天表示，國防部將檢討各個案項，包括追加預算、納入年度預算和另提特別條例，都在規劃範圍內。

行政院提出8年新台幣1.25兆元國防特別條例，立法院8日三讀通過版本，預算上限僅匡列7800億元，並排除商購及委製案，無人機相關預算遭大幅刪除。總統賴清德今天說，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算進行商購、委辦、國際合作，及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長，列席報告「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過」，並備質詢。

顧立雄會前接受媒體聯訪，被問及無人載具相關預算後續如何因應表示，賴總統的意思應該是包括追加預算、納入年度預算和另提特別條例，都在規劃範圍內；國防部會檢討各個案項，與行政院討論並接受行政院指導。

中國時報報導，國造無人機反制系統「2次驗測0分」，顧立雄表示，會由陸軍依照合約規範進行補測，視補測是否通過，再由陸軍依原定採購合約規範處理。

媒體問及520總統就職2週年，共軍是否有新舉動。顧立雄說，將持續密切注意所有周邊各項動態，運用聯合情監偵手段、多元情資交換，對各項情資，做好應有的綜合研判。