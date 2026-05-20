快訊

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰立院報告軍購特別預算 請朝野立委支持第一年88億元預算

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院院長卓榮泰下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰下午赴立法院，列席報告115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案編製經過並備質詢。記者林伯東／攝影

立法院院會三讀通過保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例後，行政院上午加開院會通過特別預算，行政院長卓榮泰下午列席立法院院會，報告對美軍購第一批發價書採購特別預算案編製經過。他說，國際地緣政治局勢詭譎複雜，強權博弈及區域衝突爭端，形成長期國際態勢，牽動台海情勢變化。台灣在印太地區重要地緣位置，台海和平穩定，與維持世界的安全及繁榮密不可分。

上午行政院院會通過特別預算，第一批軍購總經費為2950億元，民國115年編列88億1257萬1000元採購M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等所需經費，財源以舉債支應；本年度將視第二批項目發價書情形，再循程序編列相關預算。

對於明年特別預算編列情況，卓榮泰指出，民國116年經費需求約1000億元，其餘將在117年至122年編列。

根據立法院通過的保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，明定第一批軍購發價書預算上限3000億元，第二批上限4800億元，

卓榮泰下午列席立法院院會報告特別預算編列，他表示，國際地緣政治局勢詭譎複雜，強權博弈及區域衝突爭端，逐漸形成長期國際態勢，牽動台海情勢變化。台灣在印太地區重要地緣位置，台海和平穩定，與維持世界的安全及繁榮密不可分。

卓榮泰說，中共對台軍演頻率與強度顯著上升，越過海峽中線次數大幅成長，演習不再是單純兵力展示，是以奪取制空制海權、聯合火力打擊、封鎖與登陸奪島等對台作戰演練，輔以網路攻擊與認知作戰，對國安造成嚴重威脅，加強不對稱戰力整體裝備、科技與作戰方式，已無拖延空間。

卓榮泰表示，特別預算案所籌購品項皆在完備供售意願、輸出許可、產能排程與交運期程下進行規畫，符合國軍作戰需求，行政院將嚴守預算審編程序，縝密規畫具體執行，請朝野立委全力支持，早日通過特別預算案，共同捍衛國土。

卓榮泰 印太地區 台海

延伸閱讀

卓揆軍購報告 盼朝野支持首批2949億

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

立院朝野今協商 同意政院籌編軍購第一批發價書特別預算

第一批對美軍購2949億 卓揆盼朝野同意：投資國防即投資和平

相關新聞

卓榮泰立院報告軍購特別預算 請朝野立委支持第一年88億元預算

立法院院會三讀通過保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例後，行政院上午加開院會通過特別預算，行政院長卓榮泰下午列席立法院院會，報告對美軍購第一批發價書採購特別預算案編製經過。他說，國際地緣政治局勢詭譎複雜，強權博弈及區域衝突爭端，形成長期國際態勢，牽動台海情勢變化。台灣在印太地區重要地緣位置，台海和平穩定，與維持世界的安全及繁榮密不可分。

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

行政院會20日通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議。行政院長卓榮泰指出，此次特別預算就第一批對美軍事採購，以一年一期編列，擬定總經費需求約2949億9098萬元，先提出115年度特別預算案約88億元，所需財源以舉借債務支應，符合「財政紀律法」限制。

影／《軍情站》M1A2T夜巡闢謠 唯證實在台需使用除濕機保護

陸軍向美採購，日前全數交運的M1A2T主戰車近日屢遭質疑，除國安局前局長李翔宙質疑達近70噸的戰車重量，足以損壞40%以上的橋樑，質疑此案是最荒謬的軍購案例。另有官兵網路爆料，M1A2T近期出現多輛停放於掩體中待料停用的狀況。

訓練八百壯士的德軍將領二戰後被俘 蔣中正重情重義下令援救

抗日戰爭爆發前，中華民國曾有德國軍事顧問協助訓練軍隊，其中一位法肯豪森（Alexander von Falkenhausen）可能是最受蔣中正總統重視的德軍將領，戰後法肯豪森被盟軍俘獲，蔣中正下令政府救援，法肯豪森後來仍在比利時受審，又有一位中國女子錢秀玲作證法肯豪森秘密協助援助抗德人士，比利時法院對法肯豪森判刑後，將法肯豪森送回西德，西德政府特赦法肯豪森。

部隊鍋EP270｜看八佰等於被統戰？營區放電影也要「非紅供應鏈」？

陸軍被爆料有部隊在莒光教育課後的政訓課程時間，播出講述1937年淞滬會戰保衛四行倉庫的中國大陸電影「八佰」，引發統戰風波。電影中雖然有出現青天白日滿地紅國旗，但仍難掩統戰意味，選片怎麼樣才不會落入認知作戰陷阱呢？又或者媒體識讀才是真正的重點？

M1A2T夜間戰備偵巡 陸軍：通過橋梁沒問題 妥善率達96%以上

陸軍向美採購的M1A2T會不會壓垮橋梁？近期引發爭論，陸軍584旅今天凌晨再次執行夜間戰備偵巡任務，M1A2T戰車也通過舊港大橋，證明通過橋梁的能力。陸軍也強調，M1A2T的裝備耗損都在正常範圍，目前妥善率維持在96%以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。