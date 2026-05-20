政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

行政院會20日通過「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」，將送請立法院審議。行政院長卓榮泰指出，此次特別預算就第一批對美軍事採購，以一年一期編列，擬定總經費需求約2949億9098萬元，先提出115年度特別預算案約88億元，所需財源以舉借債務支應，符合「財政紀律法」限制。

卓榮泰表示，即使原國防特別預算1.25兆元，遭刪減至編列上限7800億元，在面對中共日益頻繁且極具針對性的軍演，及不斷升級灰色地帶侵擾的威脅之下，國軍捍衛國家安全、守護國民生命財產的決心從不改變。

卓榮泰指出，本次特別預算編列項目，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項，適度提升我國軍事作戰能量，並兼顧計畫時效性。特別是5月31日海馬士火箭系統付款期限將至，務必在最短時間內強化我國完整戰力。

行政院送出特別預算後，卓榮泰下午將赴立法院報告特別預算案編製經過。他請國防部清楚論述說明採購必要性與效益，並積極與立法院溝通協調，並喊話國家安全不分黨派，請朝野立委共同支持，讓本特別預算案能於最短時間內順利通過，共同捍衛國家安全，維護區域和平穩定。

由於今日也是卓內閣上任兩周年，卓榮泰在院會中勉勵閣員，應將過去與未來要做的工作再次進行深思與檢討，並推動更多福國利民的建設與發展，不負國人對執政團隊的支持與期待。

他說，台灣歷經飛彈危機30年及民選總統上任的30年，與民主發展與國家安全息息相關；中國不容許台灣選出自己的總統，迄今未停止軍機軍艦侵擾，並伴隨不同形式的軍事演習，而台灣在風雨中站穩民主腳步，奠定經濟基礎和高科技領先地位，現在國家正有最好的經濟體質，有能力、有本錢、有資格，也必須負起責任繼續往前走，一點一滴加強國家力量和國防自我防衛能力。