影／《軍情站》M1A2T夜巡闢謠 唯證實在台需使用除濕機保護

陸軍向美採購，日前全數交運的M1A2T主戰車近日屢遭質疑，除國安局前局長李翔宙質疑達近70噸的戰車重量，足以損壞40%以上的橋樑，質疑此案是最荒謬的軍購案例。另有官兵網路爆料，M1A2T近期出現多輛停放於掩體中待料停用的狀況。

20日凌晨，陸軍584旅編組包含6輛M1A2T與各型戰術車輛等20餘輛車隊，再次執行夜間戰備偵巡任務，戰車以戰術標準逐量通過舊港大橋，證明通過橋梁與部隊維持車輛妥善的能力。

584旅副旅長張嘉顯上校表示，目前維持的高戰備妥善率是96%以上，在接裝完成並經過嚴格訓練的裝備損耗都非常正常。針對損耗的部分，會結合美軍技術代表以及自身的維保團隊，按照補保作業程序來恢復妥善，料件的部分，都已經撥補到各基地運用。4%也屬於正常運作耗損。另外台灣屬於海島型氣候，因此會依技令由軍備局所製造的除濕機進行定期除濕。

部分在台服役的美製裝備由於精密電子零件較多，抵台在台灣高鹽高溫高濕度的環境，部分零件保養不易，必須依賴除濕機乾燥避免受潮損壞。如陸航的AH-64E與CH-47SD就必須由除濕機除溼，或儲放於有空調的機棚內避免電子設備受潮。這次陸軍戰備偵巡，也首次證實了M1A2T平日保養，必須運用除濕機進行乾燥。