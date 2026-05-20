M1A2T夜間戰備偵巡 陸軍：通過橋梁沒問題 妥善率達96%以上

陸軍向美採購的M1A2T會不會壓垮橋梁？近期引發爭論，陸軍584旅今天凌晨再次執行夜間戰備偵巡任務，M1A2T戰車也通過舊港大橋，證明通過橋梁的能力。陸軍也強調，M1A2T的裝備耗損都在正常範圍，目前妥善率維持在96%以上。

國安局前局長李翔宙質疑M1A2T戰車重量達70噸，足以壓壞台灣40%以上的橋樑，質疑全案是最荒謬的軍購案例。陸軍584旅今天清晨再次執行夜間戰備偵巡任務，也再次展現M1A2T戰車對台灣道路、橋梁的適應性。

584旅擔任戰備的聯兵三營，由CM33、CM34雲豹甲車、拖式飛彈悍馬車及6輛M1A2T戰車組成機步戰鬥隊，針對戰車、武器裝備、動力系統及通信裝備完成機動前整備及任務提示後，隨即由營區出發，沿湖口、新豐一帶執行戰備偵巡任務，在天亮之際抵達戰術位置，展開後續科目操演。

過程中，M1A2T戰車在通過超過90度的髮夾彎時，還展現強大扭力使出甩尾特技，發揮優異的性能，也再次證明M1A2T戰車通過橋梁的能力。

操演過程中，M1A2T車隊採逐輛方式通過白地橋和舊港大橋。營長黃禎詠中校指出，通過橋樑時，基於敵情和戰術考量上，為避免敵軍在我方過橋時發動攻擊，除了會先派出警戒和掩護兵力，車輛通過時一定會先加大車距，然後逐車通過先行建立橋頭掩護。

另一方面，近期在網路上也出現匿名爆料質疑M1A2T接裝僅一年多，已出現零件待料、妥善率不佳的狀況。584旅副旅長張嘉顯上校表示，目前維持的高戰備妥善率是96%以上，在接裝完成並經過嚴格訓練的裝備損耗都非常正常。

張嘉顯說，針對損耗的部分，會結合美軍技術代表以及自身的維保團隊，按照補保作業程序來恢復妥善，料件的部分，都已經撥補到各基地運用。4%也屬於正常運作耗損。

媒體追問M1A2T戰車是否曾出現缺料的狀況，張嘉顯說，維保需要人工和修復技術，不是說今天損壞了就可以馬上立即修復，還需要進廠按照作業程序、步驟來執行。

張嘉顯強調，台灣屬於海島氣候比較高溫潮濕，M1A2T接裝至今，都有使用除濕機定時除溼，目前都屬於正常耗損。

陸軍聯兵584旅進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與，並駛上白地橋，證明可通過國內現有橋梁。記者曾原信／攝影

陸軍聯兵584旅今天凌晨進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與。記者曾原信／攝影