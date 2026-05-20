圖輯／過橋也沒問題 M1A2T首度夜間戰備偵巡

陸軍聯兵584旅今天凌晨進行夜間戰備偵巡，國軍新型主力戰車M1A2T也首度於媒體鏡頭前參與操演，共有6輛戰車參與任務，並通過新竹白地橋，也間接破除M1A2T不適合台灣橋樑的質疑。

聯兵584旅聯兵3營今天清晨執行M1A2T戰車戰備偵巡任務，機動前往新竹地區，進行重要目標及關鍵基礎設施防護演練。過去外界一直質疑，M1A2T重達63噸，恐無法通過台灣橋樑，但M1A2T的平均接地壓力為每平方公分1.05公斤（15.4PSI），甚至小過一般自小客車的28PSI，寬大的履帶成功分散接地壓力，通過一般橋樑基本沒有問題，本次任務中，6輛戰車以分批上橋快速通過方式，前往支援地點，也發揮M1A2T最高時速每小時68公里的速度優勢。

陸軍聯兵584旅今天凌晨進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與，於戰備掩體內進行整備，檢查戰車各項設備。記者曾原信／攝影

陸軍聯兵584旅今天凌晨進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與，於戰備掩體內準備出發，命令下達後，戰車出發。記者曾原信／攝影

陸軍聯兵584旅今天凌晨進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與，於戰備掩體內進行整備。記者曾原信／攝影

陸軍聯兵584旅今天凌晨進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與，並駛上白地橋。記者曾原信／攝影

陸軍聯兵584旅今天凌晨進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與，於戰備掩體內待命。記者曾原信／攝影

陸軍聯兵584旅今天凌晨進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與，於戰備掩體內待命，車上官兵手持步槍進行車輛檢查。記者曾原信／攝影

陸軍聯兵584旅今天凌晨進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與，並駛上白地橋，過程順利。記者曾原信／攝影

陸軍聯兵584旅今天凌晨進行夜間戰備偵巡，M1A2T戰車參與，巨大的車體讓周圍卡車頭也顯得嬌小。記者曾原信／攝影