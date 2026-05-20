140億美元軍售落空？俞大㵢：續說服美方

美國總統川普日前結束訪問北京之後，美國新一波對台軍售出現不確定性，我駐美代表俞大㵢十八日接受福斯商業新聞（Fox Business）訪問，他表示，台灣會繼續說服美方，並稱台美持續對話，台美之間溝通良好。

川普日前在川習會後提到，很快就會針對一四○億美元對台軍售案做出決定，但也表示，「我可能會批准，也可能不會批准」。

俞大㵢十八日接受訪問時表示，台灣需要現代化和最精良的裝備來自我防衛，而美國多年來是台灣取得武器的主要來源。

被問及，如果台灣無法取得川普正在考慮的軍售，會對台灣的防衛能力造成什麼衝擊？俞大㵢表示，台灣會繼續說服美方；他表示，台美之間有持續性的對話，台美政府的溝通非常良好。

俞大㵢也說，目前發生在荷莫茲海峽情況，對於台海爆發衝突，只是小巫見大巫；台灣維持和平和穩定非常重要，台灣致力於持續維持現狀。

國民黨副主席蕭旭岑則認為，川習會幾乎已將未來卅年到五十年的美中關係做了定型，也就是「建設性戰略穩定關係」；川普與賴清德總統通話的可能性不大，若川普希望大陸國家主席習近平在波音、大豆、牛肉釋出利多，美方在台灣和軍售議題會怎麼做？「答案已經出來了」。

蕭旭岑也說，川習會後更加證明國民黨主席鄭麗文在軍購案「三八○○億＋Ｎ」的做法是正確的，那個Ｎ就是放在川普桌上一直沒有簽字的一百四十億美元軍購案。