美延宕交貨 防長：9月首架F16V飛返

美對台軍售案目前仍有多項武器延宕交貨，國防部長顧立雄昨在立法院答詢表示，九月會有第一架F16V飛返，現在還有五十多架正在產業線組裝，和美方專案辦公室一直密切聯繫。

行政院長卓榮泰昨天赴立法院針對軍購第一批發價書採購特別預算案籌編專案報告並備詢。民眾黨立委邱慧洳質詢指出，AGM-154C、F16V、MK48重型魚雷三類武器交貨延宕，加起來高達三八八六億元，原本應該今年交貨卻延宕二至三年，空窗期會不會影響整體建軍整備？

卓榮泰答詢，過去五年採購的多項軍購將陸續交貨，有的已經按時完成，延宕有不同因素，未交貨部分都還有沒付款。顧立雄則說，九月會有第一架F16V飛返，現在還有五十多架正在產線組裝，和美方專案辦公室一直密切聯繫。

國防部昨公布空軍F16戰機瞄準監控共軍殲十六戰機機尾的畫面。圖／國防部提供

國民黨立委馬文君質疑，賴政府講很久的刺針飛彈，編列了兩年預算，卻還沒有到貨，是不是連發價書都沒來？國防部長顧立雄回應，有五百枚預計今年底交運，另外二一二一枚確實還沒有取得發價書，這還要跟美方來商議。馬文君批評，預算編列了，發價書也沒來，甚至不見得會來。顧立雄表示，預算案要先通過。馬文君又批，「那是錯的，一直編列，錢匡在那邊，就沒辦法用到別的地方」。

國民黨立委賴士葆關切，川習會後，未來軍購是用特別預算、追加預算，還是年度預算？卓榮泰說，這三項都是可以選擇的項目。賴士葆並質疑，關於無人機供應鏈，國防部標案是否都給「綠友友」？卓榮泰表示，絕無此事，請提出實證來。

此外，美中川習會後不到一周時間，共軍昨天再次對台發動「聯合戰備警巡」，國防部也再次公布國軍監控共軍機艦的影像，並強調共軍機艦的威脅、挑釁，是破壞區域和平穩定的唯一因素，國軍全力維護台海現狀。

國防部昨天傍晚表示，從昨天上午八時卅六分起，陸續偵獲中共殲十、殲十六、空警五百等各型主、輔戰機及無人機計廿二架次出海，其中十一架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部也公布空軍F16戰機以AAQ-33「狙擊手」莢艙瞄準監控共軍殲十六戰機機尾的畫面，共機「65015」機號清晰可見，據「ＩＤＦ經國號」粉專說明，這是隸屬駐紮於江西南昌、共軍空四十旅的戰機。