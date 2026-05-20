卓揆軍購報告 盼朝野支持首批2949億

行政院長卓榮泰昨赴立法院提出對美軍購第一批發價書特別預算案籌編事項專案報告，並稱國家安全應不分黨派，投資國防即投資和平，盼朝野立委盡速同意政院編列特別預算案。立法院經朝野協商後，同意行政院籌編特別預算，行政院今天上午將加開院會，卓揆將於下午赴立法院備詢。

由於立法院三讀的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」排除商購及委製案項，卓榮泰昨重申，因應方式有追加預算、再提特別條例，及編入年度預算，但追加預算要待適當時機，全以公務預算支應將有排擠效果，最終會選擇最符合國家需要與憲法與預算法的方案。

國防特別條例明定第一批軍購發價書預算上限三千億元、第二批軍購發價書預算上限四千八百億元。立法院昨邀卓榮泰針對第一批發價書特別預算案報告並備詢，詢答完畢後經朝野黨團協商，立法院副院長江啟臣宣布，立法院同意行政院依法籌編第一批發價書採購特別預算案，並於今天下午繼續邀請卓揆報告並備詢。

根據專案報告內容，第一批發價書包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式二Ｂ反裝甲飛彈等五案，共二九四九億元九○九八萬元。

卓榮泰指出，海馬士多管火箭飛彈系統、M109A7自走砲、標槍反裝甲飛彈、拖式二Ｂ反裝甲飛彈等四項，台美已完成發價書簽署，五月卅一日海馬士多管火箭飛彈系統付款期限將至。反甲型無人機飛彈系統剛於五月十六日獲得美方發價書草案，正執行發價內容磋商與簽署作業。

這五項武器的籌獲期程為二○二六至二○三二年，M109A7自走砲六十門估計二○三○年起交運，全壽期維持後勤成本約一六○億餘元；海馬士火箭系統八十二套，含火箭彈四三二○枚、戰術區域飛彈四二○枚，預期二○三○年起交運，全壽期維持後勤成本約四○九億餘元。反裝甲無人機二○三二架，估計二○二八年起交運，全壽期維持後勤成本約卅六億餘元；標槍飛彈七十套、一○五○枚，估計二○三一年起交運，全壽期維持後勤成本約三億餘元；拖式二Ｂ飛彈廿四套、一五四五枚，估計二○二九年起交運，全壽期維持後勤成本一億餘元。