刺針飛彈編2年預算 藍委質疑還沒買到？顧立雄認了：確實還沒發價書

行政院長卓榮泰今天報告第一批軍購情況並備詢，國民黨立委馬文君質疑，賴政府講了很久的刺針飛彈，編列了2年預算，卻還沒有到貨，是不是連發價書都沒來？國防部長顧立雄回應，有500枚預計今年底交運，另外2121枚確實還沒有取得發價書，這還要跟美方來商議。

馬文君今天質詢時指出，賴政府過去一直講刺針飛彈，民進黨立委王定宇還說，俄烏戰爭中連老奶奶都能輕易使用來打敵人，這種肩攜式刺針飛彈本來在113年買500枚，後來有增加買2000多枚，預算從130億往上加，到114年也都有編列預算，但刺針飛彈發價書是不是到現在都沒來？

國防部長顧立雄坦言「就是你講的」，原來500枚預計今年底交運，另外2121枚確實還沒有取得發價書，「確實還沒有來的這件事情，這還要跟美方來商議」。

馬文君批評，預算編列了，發價書也沒來，甚至不見得會來。顧立雄表示，預算案要先通過；馬文君直言，那是錯的，一直編列，錢匡在那邊，就沒辦法用到別的地方。

卓榮泰則說，一般程序是先有供售意願，還要報價資料，我國再來編列預算，這都是正常程序。顧立雄也批評，馬文君當外交及國防委員那麼久，預算程序都是美方有供售意願，政府就先行提出來了。馬文君則反嗆，過去發價書從來沒有發生這麼多問題，只有在特別條例時，出現那麼多問題。