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刺針飛彈編2年預算 藍委質疑還沒買到？顧立雄認了：確實還沒發價書

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刺針飛彈編2年預算 藍委質疑還沒買到？顧立雄認了：確實還沒發價書

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院會今「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告，行政院長卓榮泰（左）、國防部長顧立雄（右）備詢。記者曾學仁／攝影
立法院會今「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告，行政院長卓榮泰（左）、國防部長顧立雄（右）備詢。記者曾學仁／攝影

行政院卓榮泰今天報告第一批軍購情況並備詢，國民黨立委馬文君質疑，賴政府講了很久的刺針飛彈，編列了2年預算，卻還沒有到貨，是不是連發價書都沒來？國防部顧立雄回應，有500枚預計今年底交運，另外2121枚確實還沒有取得發價書，這還要跟美方來商議。

馬文君今天質詢時指出，賴政府過去一直講刺針飛彈，民進黨立委王定宇還說，俄烏戰爭中連老奶奶都能輕易使用來打敵人，這種肩攜式刺針飛彈本來在113年買500枚，後來有增加買2000多枚，預算從130億往上加，到114年也都有編列預算，但刺針飛彈發價書是不是到現在都沒來？

國防部長顧立雄坦言「就是你講的」，原來500枚預計今年底交運，另外2121枚確實還沒有取得發價書，「確實還沒有來的這件事情，這還要跟美方來商議」。

馬文君批評，預算編列了，發價書也沒來，甚至不見得會來。顧立雄表示，預算案要先通過；馬文君直言，那是錯的，一直編列，錢匡在那邊，就沒辦法用到別的地方。

卓榮泰則說，一般程序是先有供售意願，還要報價資料，我國再來編列預算，這都是正常程序。顧立雄也批評，馬文君當外交及國防委員那麼久，預算程序都是美方有供售意願，政府就先行提出來了。馬文君則反嗆，過去發價書從來沒有發生這麼多問題，只有在特別條例時，出現那麼多問題。

顧立雄 卓榮泰 馬文君 行政院 國防部 民進黨

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