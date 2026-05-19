M1A2T戰車缺料致妥善率低？顧立雄駁：沒有缺裝或後勤維修問題

國民黨立委徐巧芯今質詢，提及近期國軍卻傳出M1A2T戰車嚴重缺料，以至於妥善率低落，甚至維修未達標準情形。對此，國防部長顧立雄說，據他了解，Ｍ１Ａ２Ｔ戰車現在還在接裝過程中，沒有任何缺裝或後勤維持上的問題。

立法院會今「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告。徐巧芯質詢提出，提及M1A2T戰車從二〇一九年分年編列預算，當初編列405億元，近期國軍卻傳出M1A2T戰車嚴重缺料，以至於妥善率低落，甚至維修未達標準情形。

顧立雄說，據他了解，M1A2T戰車現在還在接裝過程中，沒有任何缺裝或後勤維持上的問題。

徐巧芯也質疑，美對台軍售中有新型ALTIUS-600M及700M的兩款攻擊型無人機，但根據華爾街日報去年底報導，這家無人機公司在武器技術領域遭遇挫折，烏克蘭軍事媒體也提及經常失去通信、無法擊中目標、容易受到俄羅斯電戰系統攻擊，因此二〇二四年放棄使用這樣的無人機，質疑我方為何買ALTIUS-600M跟700M？對於我方建軍作戰需求好處在哪？

顧立雄說，ALTIUS-600M及700M兩款攻擊型無人機5月16日才獲發價書草案，現正就發價書內容磋商跟簽署，依照發價書草案編列預算330億。他解釋，ALTIUS-600M則是為了要監偵，有情資後再搭配700M對反裝甲攻擊力道強，可以主動攻擊裝甲載具。

顧立雄表示，美國陸軍在2025年9月實際驗測這個無人機系統，其作戰驗測是成功的，這也是美軍現役裝備，他現在取得的資料，是英國有提供一套給烏克蘭使用，至於這一套是否使用完畢或有後續供應，他並不清楚。