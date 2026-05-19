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川習會後武統野心不變？共軍再發動「聯合戰備警巡」 國軍公布監控照片

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共052D驅逐艦「銀川艦」騷擾我西南海域，海軍蘇澳軍艦嚴密監控。圖／國防部提供
中共052D驅逐艦「銀川艦」騷擾我西南海域，海軍蘇澳軍艦嚴密監控。圖／國防部提供

美中川習會過後不到一周時間，共軍今天再次對台發動「聯合戰備警巡」，國防部也再次公布國軍監控共軍機艦的影像。並強調共軍機艦的威脅、挑釁，是破壞區域和平穩定的唯一因素，國軍全力維護台海現狀。

川習會15日落幕，國防部今天傍晚表示，從今天上午8時36分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海，其中11架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

這是共軍繼本月6日後，同時也正值共軍宣布遼寧艦編隊將穿越呂宋海峽往西太平洋進行操演之際，對台發動針對性軍事行動。

國防部也公布空軍F-16戰機以AAQ-33「狙擊手」莢艙瞄準監控共軍殲16戰機機尾的畫面，共機「65015」的機號清晰可見，據「IDF經國號」粉專說明，這是隸屬駐紮於江西南昌、共軍空40旅的戰機。

國防部同時公布海軍紀德級「蘇澳艦」監控共軍052D驅逐艦「銀川艦」，以及拉法葉級「武昌艦」監控共軍054A巡防艦「徐州艦」。的照片。

國防部強調，共軍機艦的威脅、挑釁行動，正是破壞區域和平穩定的唯一因素。國軍維護台海現狀，除運用聯合情監偵手段嚴密掌握共軍動態；並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，適切應處。

空軍F-16戰機監控中共殲16戰機。圖／國防部提供
空軍F-16戰機監控中共殲16戰機。圖／國防部提供

海軍拉法葉級武昌軍艦，監控軍共054A型巡防艦徐州艦。圖／國防部提供
海軍拉法葉級武昌軍艦，監控軍共054A型巡防艦徐州艦。圖／國防部提供

川習會 共軍 國軍 國防部 台海

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