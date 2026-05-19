快訊

雨具準備好！大台北明慎防午後雷陣雨 這日起2地水氣再增加

台中8旬歲婦開車突身體不適 勤美商圈釀連環事故…33車遭波及1人傷

新婚不到1個月…網傳「阿Sa含淚控訴丈夫」 蔡卓妍回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋轟無人機預算遭針對 卓揆：小孩有時要正餐、有時要點心

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰（圖）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（圖）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢。記者曾學仁／攝影

無人機預算在軍購特別條例中遭排除，民進黨立委沈伯洋指出，甚至連年度公務預算都被大刪，根本被針對。行政院長卓榮泰認為「小孩要有足夠營養」，有時要有正餐、有時要有點心，不能都拿掉一點，就會沒營養；那國防預算也是，有些用公務預算，有些用特別預算。

卓榮泰今天報告第一批軍購情況並備詢，民進黨立委沈伯洋質詢指出，國軍的AI指揮管理系統在特別預算中占多少比例？國防部長顧立雄表示，不算高的金額，但是當中關鍵性項目；卓榮泰則說，AI輔助系統就是大腦，可以將裝備串連起來做有效的防衛，這絕非金額的問題。

沈伯洋追問，今年年度預算中有關無人載具的部分，陸軍司令部全案原本8億元遭減列7億元，甚至連訓練怎麼飛的預算都刪除，無人機等根本被針對。

卓榮泰回應，大家都希望小孩有足夠營養，有時候要給他正餐，有時候要給他點心，不能主餐拿掉一點、點心拿掉一點，這樣小孩就沒營養；國防也是一樣，有些用公務預算，有些用特別預算。

卓榮泰指出，特別預算因應特別需求、長時間穩定的預算供給、排除債務巨債限制等，這樣也就對公務預算不會發生排擠一般民生、經濟發展，所以衡量財務上所必須要，若一定要全部編在公務預算，那一定是有困難。只要心存台灣、真的要保衛台灣，該給國家、國安的就要給，若大家一致的話，台灣就可以一直永續生存下去。

行政院長卓榮泰（左）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）列席說明。記者曾學仁／攝影

沈伯洋 無人機 國防預算 卓榮泰 顧立雄

延伸閱讀

軍購案未通過院版 卓榮泰提補救四項軍工產業發展

軍購案先編預算再簽發價書 顧立雄：歷來如此

廖元豪／軍購案凸顯川習會需要棋子

川普暫緩美對台軍售？顧立雄：維持軍售符合美方利益

相關新聞

獨／取代中國現代史？ 陸軍官校受命新編中華民國史教材

據了解，國防部近期要求陸軍官校等各軍事院校，依案編列中華民國史新通識課程教材，對於這是否取代現有課程的中國現代史，國防部表示，各軍事院校受教育部學術自主規範，由軍校主導新編後，再報部核定。

M1A2T戰車缺料致妥善率低？顧立雄駁：沒有缺裝或後勤維修問題

國民黨立委徐巧芯今質詢，提及近期國軍卻傳出M1A2T戰車嚴重缺料，以至於妥善率低落，甚至維修未達標準情形。對此，國防部長顧立雄說，據他了解，Ｍ１Ａ２Ｔ戰車現在還在接裝過程中，沒有任何缺裝或後勤維持上的問題。

川習會後武統野心不變？共軍再發動「聯合戰備警巡」 國軍公布監控照片

美中川習會過後不到一周時間，共軍今天再次對台發動「聯合戰備警巡」，國防部也再次公布國軍監控共軍機艦的影像。並強調共軍機艦的威脅、挑釁，是破壞區域和平穩定的唯一因素，國軍全力維護台海現狀。

沈伯洋轟無人機預算遭針對 卓揆：小孩有時要正餐、有時要點心

無人機預算在軍購特別條例中遭排除，民進黨立委沈伯洋指出，甚至連年度公務預算都被大刪，根本被針對。行政院長卓榮泰認為「小孩要有足夠營養」，有時要有正餐、有時要有點心，不能都拿掉一點，就會沒營養；那國防預算也是，有些用公務預算，有些用特別預算。

中共機艦戰備警巡 國軍公布F-16狙擊手莢艙監控畫面

國防部今天表示，自上午8時36分起，陸續偵獲11架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部、西南及東部空域，配合共艦假聯合戰...

顧立雄：刺針飛彈尚未取得發價書 M1A2戰車交運在即

有關美對台軍售案現況，國防部長顧立雄表示，刺針飛彈還有2,121枚的採購案，確實還沒有取得發價書。此外，M1A2戰車最後一批，到現在總預算都還沒有過，但美方都已經要交運了。至於Altius 600跟Altius 700兩款攻擊型無人機，依照發價書的草案金額，現在編列全案是330億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。