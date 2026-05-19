沈伯洋轟無人機預算遭針對 卓揆：小孩有時要正餐、有時要點心

無人機預算在軍購特別條例中遭排除，民進黨立委沈伯洋指出，甚至連年度公務預算都被大刪，根本被針對。行政院長卓榮泰認為「小孩要有足夠營養」，有時要有正餐、有時要有點心，不能都拿掉一點，就會沒營養；那國防預算也是，有些用公務預算，有些用特別預算。

卓榮泰今天報告第一批軍購情況並備詢，民進黨立委沈伯洋質詢指出，國軍的AI指揮管理系統在特別預算中占多少比例？國防部長顧立雄表示，不算高的金額，但是當中關鍵性項目；卓榮泰則說，AI輔助系統就是大腦，可以將裝備串連起來做有效的防衛，這絕非金額的問題。

沈伯洋追問，今年年度預算中有關無人載具的部分，陸軍司令部全案原本8億元遭減列7億元，甚至連訓練怎麼飛的預算都刪除，無人機等根本被針對。

卓榮泰回應，大家都希望小孩有足夠營養，有時候要給他正餐，有時候要給他點心，不能主餐拿掉一點、點心拿掉一點，這樣小孩就沒營養；國防也是一樣，有些用公務預算，有些用特別預算。

卓榮泰指出，特別預算因應特別需求、長時間穩定的預算供給、排除債務巨債限制等，這樣也就對公務預算不會發生排擠一般民生、經濟發展，所以衡量財務上所必須要，若一定要全部編在公務預算，那一定是有困難。只要心存台灣、真的要保衛台灣，該給國家、國安的就要給，若大家一致的話，台灣就可以一直永續生存下去。