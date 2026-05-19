中共機艦戰備警巡 國軍公布F-16狙擊手莢艙監控畫面

國防部今天表示，自上午8時36分起，陸續偵獲11架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、中部、西南及東部空域，配合共艦假聯合戰備警巡之名擾台。軍方也公布空軍F-16V戰機掛載狙擊手莢艙在共機後方監控，以及海軍蘇澳軍艦於西南海域監控共艦畫面。

國防部晚間發布新聞稿表示，自上午8時36分起，陸續偵獲中共殲10、殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計22架次出海，其中11架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南及東部空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空域海域。

國防部強調，共軍機艦的威脅、挑釁行動，正是破壞區域和平穩定的唯一因素。國軍以維護台海現狀為職志，除運用聯合情監偵手段嚴密掌握共軍動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，適切應處。

根據國防部披露照片顯示，空軍F-16V（block20）戰機透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper ATP，Sniper Advanced Targeting Pod）於共機後方監控的畫面，雖然軍方已將高度、速度、敵方方位等重要參數資訊遮蔽與裁切，但已顯示強大監控力；另外，國防部也披露中共銀川艦（175）騷擾台灣西南海域，海軍蘇澳軍艦官兵嚴密監控的畫面。

國防院學者舒孝煌、蘇紫雲曾告訴中央社記者，AN/AAQ-33為被動偵蒐並不會發出訊號，共機對於被追蹤、鎖定可能渾然不知，若在適當距離發射AIM-9X響尾蛇飛彈，便能將其擊落，具有很大戰術優勢，但軍方也將高度、速度、敵方方位等參數遮蔽，難以得知追蹤範圍及距離。