顧立雄：刺針飛彈尚未取得發價書 M1A2戰車交運在即

有關美對台軍售案現況，國防部長顧立雄表示，刺針飛彈還有2,121枚的採購案，確實還沒有取得發價書。此外，M1A2戰車最後一批，到現在總預算都還沒有過，但美方都已經要交運了。至於Altius 600跟Altius 700兩款攻擊型無人機，依照發價書的草案金額，現在編列全案是330億元。

行政院長卓榮泰19日赴立法院會進行「軍購第一批發價書預算」專案報告並備質詢。

立委羅美玲質詢問及，海馬士（HIMARS）多管火箭系統，首期款原訂今年3月30日要付款，後續延到5月31日，我方是否能如期付款？顧立雄答詢回應，如果預算還沒有過，就引用「預算法」第84條，先行請求行政院同意支付，國防部就協調採用既有預算。

立委馬文君質詢則指，F-16V戰機採購合約，今年是交貨期限的最後一年，本來66架今年要到，目前都還沒有收到。此外，今年也有編預算，但刺針飛彈發價書到目前為止還沒有來。

顧立雄表示，原來採購500枚的刺針飛彈，預計在今年底前應該到貨；另外後續還有2,121枚的採購案，確實還沒有取得發價書。

顧立雄提到，現有28個美對台軍售案，其中當然還有案子沒有取得發價書，但是也有提前交運的，也有準時交運的。不可否認也有一些延宕交運的，我方會向美方持續關心進度。此外，M1A2戰車最後一批，到現在總預算都還沒有過，美方都已經要交運了。

立委徐巧芯質詢關切，FMS（對外軍售）無人機的部分，有Altius 600跟Altius 700兩款攻擊型無人機，發價書上金額一共是新台幣350億元？

顧立雄回應，這兩款無人機的部分，我方是在5月16日才獲得發價書草案，所以現在正在執行這個發價書內容的磋商跟簽署作業；依照發價書的草案金額，現在編列全案是330億元。

顧立雄說明，Altius 700主要是對於反裝甲的攻擊力道強，Altius 600的ISR是為了要做監偵。也就是這兩個搭配，透過Altius 600的ISR情報監偵資料以後，Altius 700的M可以直接對裝甲載具進行攻擊。這兩款是美軍現役的裝備。