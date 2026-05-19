軍購案先編預算再簽發價書 顧立雄：歷來如此

民進黨立委羅美玲今天指出，軍購過往多在美方提出供售意願的時候就會編列預算，後續才簽發價書。國防部長顧立雄表示，歷來如此，若等發價書出來才編預算，與計畫預算制度不合。

立法院今天下午邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長，提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告。

民進黨立委羅美玲質詢指出，軍購流程可分4階段，包含買方詢價、採購協調、知會國會與簽訂發價書，並且到第4階段簽定發價書才進入採購階段。且根據媒體報導，過往在美方提出供售意願的時候，就會編列並送審預算。

羅美玲說，在野黨堅持要拿到發價書才可以編列並送審預算，但是就自己所知，第3到第4階段時間相當緊迫，只有45天。擔憂若未來所有對美軍購都要拿到發價書才編預算，恐在時間壓力下，導致整個軍購案產生變化。

國防部長顧立雄回應，依據「計畫預算制度」，確實在提出供售意願後，就應該要編列預算計畫，送進立法院讓委員好好審查，了解美方供售意願及台灣購買意願。其中預算案若還沒知會國會，會採機密預算審理，若已經知會國會，就會公開。

對此羅美玲追問，所謂的「過往」，是否包含國民黨執政的時候。

顧立雄回答，「歷來都是如此」。且要通過預算才能簽發價書，是立法院有決議的；也因此，先前簽發價書時，才需要立法院開會特別授權，就是因為連特別條例還沒過。

顧立雄指出，如果還要等發價書出來，都跟計畫預算制度，完全不合。且在知會國會程序中，就已表明美方承諾，「為什麼這個時候一定要等到發價書過來，我其實一直不太理解」。

行政院長卓榮泰也說，其實立法院今天邀行政院進行專案報告，與請行政院明天送交特別預算、報告預算編製經過並備詢的議程，「應該是倒過來才對」。

羅美玲並關心海馬士多管火箭系統約8億元的首期款項5月31日到期，是否來得及支付款項。

顧立雄說，屆時若預算仍未通過，將引用預算法第84條，先行請求同意支付，並將協調使用既有預算，在行政院同意下先行支用。