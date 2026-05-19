快訊

旅遊政策調整！泰國正式取消60天免簽 台旅客恐恢復停留30天

與寶佳戰火正殷…中工周四股東會前 董事長周志明請辭

50嵐「隱藏版喝法」曝光！奶茶控一喝秒圈粉 店員揭免費點法

聽新聞
0:00 / 0:00

軍購案先編預算再簽發價書 顧立雄：歷來如此

中央社／ 台北19日電
國防部長顧立雄。記者黃義書／攝影
國防部長顧立雄。記者黃義書／攝影

民進黨立委羅美玲今天指出，軍購過往多在美方提出供售意願的時候就會編列預算，後續才簽發價書。國防部顧立雄表示，歷來如此，若等發價書出來才編預算，與計畫預算制度不合。

立法院今天下午邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長，提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告。

民進黨立委羅美玲質詢指出，軍購流程可分4階段，包含買方詢價、採購協調、知會國會與簽訂發價書，並且到第4階段簽定發價書才進入採購階段。且根據媒體報導，過往在美方提出供售意願的時候，就會編列並送審預算。

羅美玲說，在野黨堅持要拿到發價書才可以編列並送審預算，但是就自己所知，第3到第4階段時間相當緊迫，只有45天。擔憂若未來所有對美軍購都要拿到發價書才編預算，恐在時間壓力下，導致整個軍購案產生變化。

國防部長顧立雄回應，依據「計畫預算制度」，確實在提出供售意願後，就應該要編列預算計畫，送進立法院讓委員好好審查，了解美方供售意願及台灣購買意願。其中預算案若還沒知會國會，會採機密預算審理，若已經知會國會，就會公開。

對此羅美玲追問，所謂的「過往」，是否包含國民黨執政的時候。

顧立雄回答，「歷來都是如此」。且要通過預算才能簽發價書，是立法院有決議的；也因此，先前簽發價書時，才需要立法院開會特別授權，就是因為連特別條例還沒過。

顧立雄指出，如果還要等發價書出來，都跟計畫預算制度，完全不合。且在知會國會程序中，就已表明美方承諾，「為什麼這個時候一定要等到發價書過來，我其實一直不太理解」。

行政院長卓榮泰也說，其實立法院今天邀行政院進行專案報告，與請行政院明天送交特別預算、報告預算編製經過並備詢的議程，「應該是倒過來才對」。

羅美玲並關心海馬士多管火箭系統約8億元的首期款項5月31日到期，是否來得及支付款項。

顧立雄說，屆時若預算仍未通過，將引用預算法第84條，先行請求同意支付，並將協調使用既有預算，在行政院同意下先行支用。

軍購 顧立雄 羅美玲 國防部 立法院 行政院

延伸閱讀

第一批對美軍購2949億 卓揆盼朝野同意：投資國防即投資和平

顧立雄：F-16V戰機第一架已飛行測試 9月將抵台

立法院19日將表決「總統彈劾案」 藍白支持、綠進場投反對票

川普暫緩美對台軍售？顧立雄：維持軍售符合美方利益

相關新聞

獨／取代中國現代史？ 陸軍官校受命新編中華民國史教材

據了解，國防部近期要求陸軍官校等各軍事院校，依案編列中華民國史新通識課程教材，對於這是否取代現有課程的中國現代史，國防部表示，各軍事院校受教育部學術自主規範，由軍校主導新編後，再報部核定。

顧立雄：刺針飛彈尚未取得發價書 M1A2戰車交運在即

有關美對台軍售案現況，國防部長顧立雄表示，刺針飛彈還有2,121枚的採購案，確實還沒有取得發價書。此外，M1A2戰車最後一批，到現在總預算都還沒有過，但美方都已經要交運了。至於Altius 600跟Altius 700兩款攻擊型無人機，依照發價書的草案金額，現在編列全案是330億元。

軍購案先編預算再簽發價書 顧立雄：歷來如此

民進黨立委羅美玲今天指出，軍購過往多在美方提出供售意願的時候就會編列預算，後續才簽發價書。國防部長顧立雄表示，歷來如此，...

立院朝野今協商 同意政院籌編軍購第一批發價書特別預算

立法院朝野黨團今天經協商，同意行政院依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，籌編第一批發價書採購特別預算案。...

川習會後美方恐擱置對台軍售？ 顧立雄：保持審慎樂觀態度

川習會後，外媒報導，美國總統川普一連串對台發言後，越來越可能無限期擱置對台軍售案。國防部長顧立雄今天強調，美國一再表示對台政策不變，台灣也持續與美方溝通，現在仍保持審慎樂觀的態度。

白委問軍購是否出現變數？ 卓榮泰：應問當初投反對票的自己

行政院長卓榮泰今日赴立法院針對「國防採購第一批發價書特別預算籌編」進行報告，民眾黨邱慧洳質詢時表示，川習會後，美國總統川普稱「對台軍售是籌碼」，軍購案是否會出現變數？對此，行政院長卓榮泰答詢表示，這個問題應該問當初投下反對軍購特別預算的自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。