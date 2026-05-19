川習會後美方恐擱置對台軍售？ 顧立雄：保持審慎樂觀態度

川習會後，外媒報導，美國總統川普一連串對台發言後，越來越可能無限期擱置對台軍售案。國防部長顧立雄今天強調，美國一再表示對台政策不變，台灣也持續與美方溝通，現在仍保持審慎樂觀的態度。

對於外媒報導川普政府在川習會後，恐怕將暫緩、擱置對台軍售，顧立雄今天在立法院表示，包括川普在內，還有美方最近都一再表示對台政策不變。

他指出，美國對台政策不變有兩個意涵，第一個是長期以來美國透過軍售的管道，來維持台海地區和平穩定，這是台灣關係法所建構的，長期以來美台也進行這樣的軍事安全、軍售合作。

同時它也蘊含的，就是台海和平穩定是美國的核心利益。維持台海和平穩定的其中一個重要反制力量，就是運用軍售的管道。

顧立雄強調，我方也一再說明是台海和平穩定現狀的維持者，不是挑釁者，破壞台海和平區域穩定現狀的是中國大陸，包括今天早上都在進行聯合戰備警巡。

顧立雄說，維持這樣的軍售管道，合乎美國的利益，美國一再表明對台政策不變的情況下，我方也跟美方持續進行溝通，現在還是保持審慎樂觀的態度。

對於是否考慮提出「無人機特別條例」，顧立雄說，行政院長卓榮泰的意思應該是就沒有通過的預算部分，有可能是提特別條例，有可能是追加預算，也有可能排入年度預算中，國防部目前正在檢討中，這3種方式都不排除。