白委問軍購是否出現變數？ 卓榮泰：應問當初投反對票的自己

行政院長卓榮泰今日赴立法院針對「國防採購第一批發價書特別預算籌編」進行報告，民眾黨邱慧洳質詢時表示，川習會後，美國總統川普稱「對台軍售是籌碼」，軍購案是否會出現變數？對此，行政院長卓榮泰答詢表示，這個問題應該問當初投下反對軍購特別預算的自己。

邱慧洳質詢指出，AGM-154C、F16V、MK48重型魚雷三類武器交貨延宕，加起來高達3886億，原本應該今年交貨，但卻延宕二到三年，購買這些品項是要提升軍事武器性能，出現空窗期會不會影響整體建軍整備？

卓榮泰答詢，過去五年採購的多項軍購將陸續交貨，有的已經按時完成，延宕有不同因素，未交貨部分都還沒付款。國防部長顧立雄則答詢表示，9月會有第一架F16V飛返，現在還有50多架正在產業線組裝，和美方專案辦公室一直密切聯繫。

邱慧洳接著質詢，川普說軍購是籌碼、軍售案考慮中，美國的國會議員都非常力挺台灣，要求川普落實軍購案承諾，支持台灣提升自我防衛能力、維持台海和平，但川普已經這麼說了，軍購案會不會出現變數？

卓榮泰答詢指出，10位美方國會議員都認為要盡速批准對台軍購、堅守六項保證，美方很多論述是希望維持現狀，委員怕川習會後有變化，「這個問題，當初你投下反對軍購特別預算時，應該問自己，如果全數通過，今天就沒有反悔問題」。

邱慧洳表示，民眾黨團舉雙手支持通過7800億，但委製跟商用應該放到一般公務預算。7800億民眾黨投贊成，民眾黨對1.25兆也沒有反對到底，但希望以公務預算呈現、加強監督力道。