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立院朝野今協商 同意政院籌編軍購第一批發價書特別預算

中央社／ 台北19日電
立法院副院長江啟臣。圖／中央社
立法院副院長江啟臣。圖／中央社

立法院朝野黨團今天經協商，同意行政院依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，籌編第一批發價書採購特別預算案。5月20日下午2時30分繼續開會，邀請行政院長卓榮泰報告特別預算案編製經過，並備質詢。

立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批軍購發價書預算上限新台幣3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元，行政院於條例通過後1個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送立院審議。

海馬士多管火箭系統約8億元的首期款項5月31日到期。國防部日前在行政院會報告「國防特別預算未通過案項及其影響」，國防部立場仍在月底完成付款，將儘速至立法院專案報告，再由國防部編製預算書呈報政院審查完畢後付委，最後依預算法第84條申請動支首期款。

立法院會今天下午邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長，提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告，並備質詢。

在詢答結束後，會議主席、立法院副院長江啟臣約在下午4時30分許，邀請朝野黨團幹部至立法院議場後方主席辦公室溝通，是否同意行政院籌編第一批發價書特別預算案等後續事宜，院會暫時休息。

江啟臣於下午4時45分許，再度進入議場，宣布朝野協商結論，立法院同意行政院依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，籌編第一批發價書採購特別預算案。5月20日下午2時30分繼續開會，邀請卓榮泰報告特別預算案編製經過，並備質詢。

立法院朝野黨團15日經協商達成共識，專案報告後，如經立法院同意行政院依「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，籌編第一批發價書採購特別預算案，則於20日下午加開院會，請行政院在20日中午前將特別預算案送至立法院。

朝野黨團協商結論指出，各黨團同意將特別預算案增列為院會報告事項，並在5月20日下午2時30分邀請行政院長、主計長、財政部長、國防部長及相關部會首長列席報告該特別預算案編製經過並備詢，由國民黨團、民進黨團各推派5人、民眾黨團推派2人進行。議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

卓榮泰 行政院 立法院 國防部

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