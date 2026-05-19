藍委質疑無人機國防部標案「都給綠友友」 卓揆反駁：拿出實證來

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。藍委質疑無人機相關標案，都是給「綠友友」。卓榮泰表示，這是嚴重指控，應提出實證，無人機卓越海外商機的大聯盟有260家廠商，都是所謂綠友友嗎，是否太偏頗？

立法院今天下午邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢。

國民黨立委賴士葆今質詢，表示美國總統川普談到對台軍售，稱要跟「治理台灣的人」講話，他質疑對我國不尊重。卓榮泰說，不會，美國重要的國家領導、各個主管幹部，不會不知道台灣目前的政治現狀，這是政治上的一種表達，這是一種藝術的表達。

賴士葆關心，川習會後，未來軍購是用特別預算、追加預算，還是年度預算？卓榮泰說，這三項都是可以選擇的項目。賴說，不要特別預算，特別預算已經審查過了，再來會有預算問題，砍掉又都補回來，可以追加預算、編在年度預算，錢都找好了，4700億元除以8年，1年大概600億元，今年證交稅增加最少5000億。卓揆反問，如果是全新的特別條例跟特別預算，委員有支持嗎？

賴士葆說，除非做一個全新東西，給經濟部的，不是給國防部的，叫「無人機產業發展條例」，這可以考慮。台灣也是荷蘭病，無人機產業在經濟部手上，怎麼推給國防部？經濟部長龔明鑫說，謝謝答應無人機產業發展預算的增加；國防部長顧立雄說，國防部作為最大的需求者，應盡點義務。

賴士葆質疑，關於無人機供應鏈，國防部標案都是給「綠友友」。卓榮泰表示，絕無此事，請提出實證來，不然這個指責非常嚴重，有任何實證請提出來，無人機產業跟綠友友絕對無關，無人機卓越海外商機的大聯盟有260家廠商，委員把這260家都歸為一統嗎？敢說這260家都是所謂的綠友友嗎，這樣會不會太偏頗了？

賴士葆說，大家搶生意，都是要先政治表忠，才有辦法接到生意，為了招標方便還修改規定。卓榮泰說，如果支持的都需要表忠，那不支持的要向誰表忠？顧立雄說，每個標案的性質跟內容都不同，所以每個標案的投標廠商資格，都要依照「政府採購法」規定。