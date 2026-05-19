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顧立雄：F-16V戰機第一架已飛行測試 9月將抵台

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）列席說明。記者曾學仁／攝影

美對台軍售案目前仍有三項武器延宕交貨，國防部長顧立雄表示，其中F-16V戰機的部分，第一架的飛行測試已經開始，預計今年9月會有第一架飛機抵台，現在應該也有50幾架的飛機正在生產線，今年年底以前會盡速讓更多架次能夠飛返。

行政院長卓榮泰19日赴立法院會進行「軍購第一批發價書預算」專案報告並備質詢。

立委邱慧洳質詢表示，2025年11月3日，國防部在國防外交委員會曾提出專案報告，其中顯示有三個類型的武器，在交貨期程上出現延宕，分別是AGM-154C飛彈、F-16V戰機、MK-48重型魚雷，三項合計金額高達3,886億元。

卓榮泰答詢表示，過去五年，我方對美採購的多項武器裝備當中，目前還沒有交貨的部分，正在執行交運當中，也將於後續時間陸續交運。其中有幾項，已經按時交貨完成。

至於F-16V未列交貨時間，顧立雄說明，第一架的飛行測試已經開始，預計今年9月會有第一架飛機抵台，現在應該也有50幾架的飛機正在生產線，今年年底以前會盡速讓更多架次能夠飛返。我方透過跟美方的專案辦公室，一直密切聯繫。

顧立雄表示，對於美方就現在涉及的軍購的案項，我方跟美方有長期規劃，美方也給我方保證信函，內容說明了相關交貨期程，雙方也會成立專案辦公室來處理。

對於邱慧洳詢問「美對台六項保證是否還在」，卓榮泰回應，外交部及國安單位在過去這段時間，密切關注各項國際發展，尤其川普跟中國國家主席習近平之間的互動，所以我方有掌握到美中互動之間對於台灣各種發展的影響。

卓榮泰指出，包括美國國務卿魯比歐也說，雙方對台保證政策不會改變，也不希望用武力或強迫的方式來改變台海現狀。美國參議院軍事委員會主席也客觀地說，習近平企圖以武力來改變現狀，是非常災難的。

有關邱慧洳問及軍購金額，顧立雄說明，知會國會是一個金額，發價書過來是一個金額，最後議約也就是美方及其合約商簽約時會正式過來，會再有一個金額。軍售是美國對台灣的承諾，美方還要去跟合約商簽約，不可能只有一個數字到底，所以每次金額略有不同，我方編列預算以發價書為準。

F-16 顧立雄 戰機

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