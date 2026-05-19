顧立雄：F-16V戰機第一架已飛行測試 9月將抵台

美對台軍售案目前仍有三項武器延宕交貨，國防部長顧立雄表示，其中F-16V戰機的部分，第一架的飛行測試已經開始，預計今年9月會有第一架飛機抵台，現在應該也有50幾架的飛機正在生產線，今年年底以前會盡速讓更多架次能夠飛返。

行政院長卓榮泰19日赴立法院會進行「軍購第一批發價書預算」專案報告並備質詢。

立委邱慧洳質詢表示，2025年11月3日，國防部在國防外交委員會曾提出專案報告，其中顯示有三個類型的武器，在交貨期程上出現延宕，分別是AGM-154C飛彈、F-16V戰機、MK-48重型魚雷，三項合計金額高達3,886億元。

卓榮泰答詢表示，過去五年，我方對美採購的多項武器裝備當中，目前還沒有交貨的部分，正在執行交運當中，也將於後續時間陸續交運。其中有幾項，已經按時交貨完成。

至於F-16V未列交貨時間，顧立雄說明，第一架的飛行測試已經開始，預計今年9月會有第一架飛機抵台，現在應該也有50幾架的飛機正在生產線，今年年底以前會盡速讓更多架次能夠飛返。我方透過跟美方的專案辦公室，一直密切聯繫。

顧立雄表示，對於美方就現在涉及的軍購的案項，我方跟美方有長期規劃，美方也給我方保證信函，內容說明了相關交貨期程，雙方也會成立專案辦公室來處理。

對於邱慧洳詢問「美對台六項保證是否還在」，卓榮泰回應，外交部及國安單位在過去這段時間，密切關注各項國際發展，尤其川普跟中國國家主席習近平之間的互動，所以我方有掌握到美中互動之間對於台灣各種發展的影響。

卓榮泰指出，包括美國國務卿魯比歐也說，雙方對台保證政策不會改變，也不希望用武力或強迫的方式來改變台海現狀。美國參議院軍事委員會主席也客觀地說，習近平企圖以武力來改變現狀，是非常災難的。

有關邱慧洳問及軍購金額，顧立雄說明，知會國會是一個金額，發價書過來是一個金額，最後議約也就是美方及其合約商簽約時會正式過來，會再有一個金額。軍售是美國對台灣的承諾，美方還要去跟合約商簽約，不可能只有一個數字到底，所以每次金額略有不同，我方編列預算以發價書為準。