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端節將屆 軍友社榮譽理事長慰問海空軍雷達站

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
空軍司令鄭榮豐上將，頒贈加菜金給雷達站官兵。記者程嘉文／攝影
空軍司令鄭榮豐上將，頒贈加菜金給雷達站官兵。記者程嘉文／攝影

每年三大民俗節日，是企業界慰勞國軍部隊的「旺季」。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑、秘書長簡士偉與國防部副部長鍾樹明，今天前往北海岸地區，慰勞海空軍監偵部隊。空軍司令鄭榮豐與海軍司令除頒贈部隊慰問金與慰勞品，李棟樑也一一致贈小禮物，表達對官兵的謝意，營門站哨的衛兵也不例外。

李棟樑表示，面對中共軍方的持續，雷達站必須24小時全天候輪值，而且營區規模小、位置偏遠，營內沒有福利站，附近也沒有商店可以消費，比起一般營區格外辛苦。因此他特別捐贈餅乾、速食麵等零食給官兵享用。他也承諾，還會再來探望大家，也要和弟兄姊妹一起共進午餐。官兵則特別準備紀念品回贈李棟樑，感謝李棟樑與軍友社多次到訪的深厚情誼。

軍友社榮譽理事長李棟樑，19日慰勞海軍雷達站，一一致贈小禮給官兵。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑，19日慰勞海軍雷達站，一一致贈小禮給官兵。記者程嘉文／攝影

軍友社榮譽理事長李棟樑，19日慰勞海軍雷達站。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑，19日慰勞海軍雷達站。記者程嘉文／攝影

空軍官兵回贈紀念品給軍友社榮譽理事長李棟樑，感謝他多次前來慰勞。記者程嘉文／攝影
空軍官兵回贈紀念品給軍友社榮譽理事長李棟樑，感謝他多次前來慰勞。記者程嘉文／攝影

空軍 李棟樑 鍾樹明

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