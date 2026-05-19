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軍購案未通過院版 卓榮泰提補救四項軍工產業發展

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（中）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）、經濟部長龔明鑫（左）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（中）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）、經濟部長龔明鑫（左）列席說明。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰19日赴立法院會進行「軍購第一批發價書預算」專案報告並備質詢。由於軍購案未通過政院1.25兆元版本，卓榮泰答詢時說，後續思考補救不僅是數字預算本身，而是有四項。

卓榮泰指出，第一，國防需求、國防自主產業需求；第二，民主供應鏈所需的未來產量；第三，國際間的合作跟信賴；第四，把握機會發展本土軍工自主產業。這是一個千載難逢的機會，不僅台中，從中部地區乃至其他各縣市，包括新北，都有相關產業，必須串聯起來。

卓榮泰表示，其實支持整套1.25兆國防特別條例跟特別預算，只要一個信念，就是心存台灣。院版完整版未通過，後續補救方式，政院跟國防部研究過，在《憲法》跟「預算法」精神及規範之下，可編特別條例、特別預算，或尋求各種形式的追加預算，或用到年度公務預算。

卓榮泰說，這三項都值得再深入考慮，尤其是動用到年度公務預算，因為無人機未來產業量能非常大，自主研發需求非常大，國際需求也非常大，這樣大的一個計畫，難免會產生排擠效應。所以如果各種方式能合併討論使用，在財務規劃上會比較方便。

他也說，不過，首先還是尊重國防部跟美方進一步洽商未來如何補救。這項工作，當然國防外交由總統做最後的決定，政院會如實向總統報告。

經濟部長龔明鑫提到，經濟部有無人機發展統籌性計畫在推動，先前他去拜訪中部無人機廠商，廠商都很期待國防部釋商及驗證，讓產業能力提升，嵌入國際供應鏈，這對於建構非紅供應鏈幫助非常大。此次通過版本砍掉無人機預算，非常可惜，經濟部會看將來用什麼方法把它補回來。

卓榮泰 軍購 國防特別條例

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