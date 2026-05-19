軍購案未通過院版 卓榮泰提補救四項軍工產業發展

行政院長卓榮泰19日赴立法院會進行「軍購第一批發價書預算」專案報告並備質詢。由於軍購案未通過政院1.25兆元版本，卓榮泰答詢時說，後續思考補救不僅是數字預算本身，而是有四項。

卓榮泰指出，第一，國防需求、國防自主產業需求；第二，民主供應鏈所需的未來產量；第三，國際間的合作跟信賴；第四，把握機會發展本土軍工自主產業。這是一個千載難逢的機會，不僅台中，從中部地區乃至其他各縣市，包括新北，都有相關產業，必須串聯起來。

卓榮泰表示，其實支持整套1.25兆國防特別條例跟特別預算，只要一個信念，就是心存台灣。院版完整版未通過，後續補救方式，政院跟國防部研究過，在《憲法》跟「預算法」精神及規範之下，可編特別條例、特別預算，或尋求各種形式的追加預算，或用到年度公務預算。

卓榮泰說，這三項都值得再深入考慮，尤其是動用到年度公務預算，因為無人機未來產業量能非常大，自主研發需求非常大，國際需求也非常大，這樣大的一個計畫，難免會產生排擠效應。所以如果各種方式能合併討論使用，在財務規劃上會比較方便。

他也說，不過，首先還是尊重國防部跟美方進一步洽商未來如何補救。這項工作，當然國防外交由總統做最後的決定，政院會如實向總統報告。

經濟部長龔明鑫提到，經濟部有無人機發展統籌性計畫在推動，先前他去拜訪中部無人機廠商，廠商都很期待國防部釋商及驗證，讓產業能力提升，嵌入國際供應鏈，這對於建構非紅供應鏈幫助非常大。此次通過版本砍掉無人機預算，非常可惜，經濟部會看將來用什麼方法把它補回來。