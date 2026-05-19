川普暫緩美對台軍售？顧立雄：維持軍售符合美方利益

國防部長顧立雄19日赴立法院會「軍購第一批發價書預算」專案報告備詢，會前接受媒體聯訪。有關美國總統川普傳出暫緩對台軍售案，顧立雄回應，維持軍售管道符合美國利益，美方一再表示對台政策不變，我方也跟美方持續地積極溝通，保持審慎樂觀的態度。

有關美對台軍售案，顧立雄表示，包括川普在內，還有美方最近一再表示，美國對台政策不變。這其中有兩個意涵：

第一，長期以來，美國透過軍售管道，維持台海地區和平穩定，是《台灣關係法》所建構的。長期以來，台美也從事這樣的軍事安全跟軍售合作。

第二，美國對台軍售，隱含「台海和平穩定」是美國核心利益。台海和平穩定其中一個很重要的磐石力量，也就是持續進行軍售管道。

顧立雄說，我方一再說明，我方是台海和平穩定現狀維持者，不是挑釁者。破壞台海和平區域穩定現狀的是中國，中共今早也在實施聯合戰備警巡。前述情況之下，台美維持軍售管道，符合美國利益。美國一再表示對台政策不變，我方也跟美方持續積極溝通，保持審慎樂觀的態度。

至於政院版軍售案預算1.25兆元，最終僅通過7,800億元，顧立雄表示，其餘沒有通過的部分，有可能後續採特別條例，也有可能追加預算，或排入年度預算之中，國防部現就這三面向進行檢討，待檢討之後奉行政院核定。

立委馬文君近日建議，年度預算的部分，要砍掉無人機建軍經費。對此，顧立雄表示，有關無人機發展，國防部正在積極思考，如何建構不對稱戰力，這是其中一個重要項目。過去是排入年度預算，現在由於無人機產業增加防衛韌性很重要，因此也考慮可以特別預算編制。

此外，有關海鯤號後續，馬文君曾說要把第二年的119億元全數凍結。顧立雄回應，現在最重要的，就是讓海鯤號的海測能夠進行完成，這是國防部現在最急要的工作。