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川普暫緩美對台軍售？顧立雄：維持軍售符合美方利益

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（左）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）列席說明。記者曾學仁／攝影

國防部長顧立雄19日赴立法院會「軍購第一批發價書預算」專案報告備詢，會前接受媒體聯訪。有關美國總統川普傳出暫緩對台軍售案，顧立雄回應，維持軍售管道符合美國利益，美方一再表示對台政策不變，我方也跟美方持續地積極溝通，保持審慎樂觀的態度。

有關美對台軍售案，顧立雄表示，包括川普在內，還有美方最近一再表示，美國對台政策不變。這其中有兩個意涵：

第一，長期以來，美國透過軍售管道，維持台海地區和平穩定，是《台灣關係法》所建構的。長期以來，台美也從事這樣的軍事安全跟軍售合作。

第二，美國對台軍售，隱含「台海和平穩定」是美國核心利益。台海和平穩定其中一個很重要的磐石力量，也就是持續進行軍售管道。

顧立雄說，我方一再說明，我方是台海和平穩定現狀維持者，不是挑釁者。破壞台海和平區域穩定現狀的是中國，中共今早也在實施聯合戰備警巡。前述情況之下，台美維持軍售管道，符合美國利益。美國一再表示對台政策不變，我方也跟美方持續積極溝通，保持審慎樂觀的態度。

至於政院版軍售案預算1.25兆元，最終僅通過7,800億元，顧立雄表示，其餘沒有通過的部分，有可能後續採特別條例，也有可能追加預算，或排入年度預算之中，國防部現就這三面向進行檢討，待檢討之後奉行政院核定。

立委馬文君近日建議，年度預算的部分，要砍掉無人機建軍經費。對此，顧立雄表示，有關無人機發展，國防部正在積極思考，如何建構不對稱戰力，這是其中一個重要項目。過去是排入年度預算，現在由於無人機產業增加防衛韌性很重要，因此也考慮可以特別預算編制。

此外，有關海鯤號後續，馬文君曾說要把第二年的119億元全數凍結。顧立雄回應，現在最重要的，就是讓海鯤號的海測能夠進行完成，這是國防部現在最急要的工作。

川普 軍售 美方

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