卓榮泰呼籲不分黨派 盡速同意編列第一批發價書採購特別預算案

每年三大民俗節日，是企業界慰勞國軍部隊的「旺季」。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑、秘書長簡士偉與國防部副部長鍾樹明，今天前往北海岸地區，慰勞海空軍監偵部隊。空軍司令鄭榮豐與海軍司令除頒贈部隊慰問金與慰勞品，李棟樑也一一致贈小禮物，表達對官兵的謝意，營門站哨的衛兵也不例外。

2026-05-19 16:35