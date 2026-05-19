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卓榮泰呼籲不分黨派 盡速同意編列第一批發價書採購特別預算案

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）列席說明。記者曾學仁／攝影

行政院卓榮泰下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢。

行政院長卓榮泰報告表示包括海馬式多管火箭等5項對美採購，總經費約新台幣2950億元，另外全壽期的後勤維護費用，總數約609億元。至於前5年對美採購共28案，金額高達334億美元，本次籌購M109A7自走砲等5項武器裝備，可適度提升整體聯合作戰效能。但若要形成「全方位防空火網（台灣之盾）」、「海上之不對稱防衛戰力」及「強化持久削弱作戰能力」三項要素，則須同步建置指管決策、全域偵知、無人與反制系統、中層反彈道飛彈及防衛韌性相關的各式彈藥與裝備生產線擴建軍備產能，方可優化不對稱戰力，保衛國家安全。

卓榮泰強調國家安全應不分黨派，投資國防就是投資和平，呼籲盡速同意編列第一批發價書採購特別預算案，以使國軍官兵擁有更完整的戰力，確保國家安全、守護國民生命財產。

行政院長卓榮泰（圖）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（圖）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢。記者曾學仁／攝影

卓榮泰 彈道飛彈 台灣之盾 行政院 立法院

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