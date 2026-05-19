海馬士飛彈31日付款將到期 卓榮泰揭台灣之盾仍缺條件

行政院長卓榮泰19日赴立法院會進行「軍購第一批發價書預算」專案報告。他表示，此次籌購M109A7自走砲等五項武器裝備，可適度提升整體聯合作戰效能。但若要形成「全方位防空火網（台灣之盾）」、「海上之不對稱防衛戰力」及「強化持久削弱作戰能力」三要素，還有幾項條件。

必備條件包括須同步建置指管決策、全域偵知、無人與反制系統、中層反彈道飛彈及防衛韌性相關的各式彈藥與裝備生產線擴建軍備產能，方可優化不對稱戰力，保衛國家安全。

卓榮泰說明，立法院8日三讀通過軍購特別條例，並經賴清德總統於11日公布施行。依該條例第6條規定，政院應於通過後一個月內，就第一批發價書預算案向立院提出專案報告並備質詢，經立院同意後始得籌編預算案，第二批發價書預算案亦同。

卓榮泰表示，此次向立院報告第一批發價書包括海馬士多管火箭飛彈系統等五案，其中：

M109A7自走砲金額806億6,573萬元、海馬士多管火箭飛彈系統1,597億1,403萬元、反甲型無人機飛彈系統330 億8,429萬元、標槍反裝甲飛彈99億2,635萬元、拖式2B反裝甲飛彈116億58萬元，共計約2,949億9,098萬元。

卓榮泰指出，目前海馬士多管火箭飛彈系統、M109A7自走砲、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等四項，台美已完成發價書簽署，5月31日海馬士多管火箭飛彈系統付款期限將至。反甲型無人機飛彈系統剛於5月16日獲得美方發價書草案，刻正執行發價內容磋商與簽署作業。

卓榮泰解釋，此次規劃採購海馬士多管火箭飛彈系統、標槍、拖式2B反裝甲飛彈等，過去五年對美方軍購案項均有納入籌獲。惟因應中國加速提升對我發動聯合火力打擊等作戰態勢，原籌購數量不足以應付作戰需求，故必須增購。另M109A7自走砲因具備精準打擊等能力，因此向美方籌購。

有關採購項目之籌獲期程、預期交貨時間與全壽期維持成本，卓榮泰說，M109A7自走砲60門及附屬裝備，籌獲期程為115年至121年，預期119年起交運。全壽期維持的後勤成本，預估約160億餘元。

他也說，海馬士多管火箭飛彈系統82套、精準火箭4,320枚、戰術區域飛彈420枚及附屬裝備，籌獲期程為115年至121年，預期119年起交運。全壽期維持的後勤成本，預估約409億餘元。

反甲型無人機飛彈系統2,032架，籌獲期程為115年至121年，預期117年起交運；全壽期維持的後勤成本，預估約36億餘元。標槍反裝甲飛彈系統70套、飛彈1,050枚，籌獲期程為115年至121年，預期120年起交運；全壽期維持的後勤成本，預估約3億餘元。

拖式2B反裝甲飛彈系統24套、飛彈1,545枚，籌獲期程為115年至120年，預期118年起交運。全壽期維持的後勤成本，預估約1億餘元。