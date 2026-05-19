第一批對美軍購2949億 卓揆盼朝野同意：投資國防即投資和平

行政院長卓榮泰19日赴立法院報告對美軍購第一批發價書特別預算案籌編情況。他說，國家安全應不分黨派，投資國防就是投資和平，盼朝野立委儘速同意行政院編列特別預算案，使國軍擁有完整戰力，確保國安、守護國民生命財產。

根據報告，第一批發價書包括海馬士多管火箭飛彈系統等5案，其中M109A7自走砲金額806億6573萬元、海馬士多管火箭飛彈系統1597億1403萬元、反甲型無人機飛彈系統330億8429萬元、標槍反裝甲飛彈99億2635萬元、拖式2B反裝甲飛彈116億58萬元，共2949億9098萬元。

卓榮泰指出，目前海馬士多管火箭飛彈系統、M109A7自走砲、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等4項，台美已完成發價書簽署，5月31日海馬士多管火箭飛彈系統付款期限將至。反甲型無人機飛彈系統剛於5月16日獲得美方發價書草案，目前正執行發價內容磋商與簽署作業。

這5項武器的籌獲期程為2026年至2032年，M109A7自走砲60門及附屬裝備，估2030年起交運，全壽期維持後勤成本估約160億餘元；海馬士多管火箭飛彈系統82套、精準火箭4320枚、戰術區域飛彈420枚及附屬裝備，預期2030年起交運，全壽期維持後勤成本估約409億餘元。

反甲型無人機飛彈系統2032架估2028年起交運，全壽期維持後勤成本估約36億餘元；標槍反裝甲飛彈系統70套、飛彈1050枚估2031年起交運。全壽期維持後勤成本估約3億餘元；拖式2B反裝甲飛彈系統24套、飛彈1545枚估2029年起交運，全壽期維持後勤成本估約1億餘元。

卓榮泰表示，為因應中國加速提升對我發動聯合火力打擊等作戰態勢，原籌購數量不足應付作戰需求，必須增購。

對於國軍整體防空及飛彈防禦，卓榮泰說明，面對飽和聯合火力打擊，國軍須建構「重層防禦、高度感知、系統整合、有效攔截」等強大防空火網，提高整體防空量能；籌購海馬士多管火箭飛彈系統，可對300公里內敵方各式飛彈發射載臺執行深遠打擊任務，壓制共軍聯合火力打擊。

聯合反登陸階段方面，卓榮泰說，海馬士多管火箭飛彈系統及M109A7自走砲，可協同我方反艦飛彈，針對作戰區濱海至灘岸間敵方的重要目標，實施快速精準火力打擊，也能在聯合國土防衛階段，提供作戰區精準火力支援；標槍、拖式2B反裝甲飛彈及反甲型無人機飛彈系統，可精準打擊敵方戰車與裝甲車輛。

他說，籌購這5項武器，可適度提升整體聯合作戰效能。但要形成「全方位防空火網（即台灣之盾）」、「海上不對稱防衛戰力」及「強化持久削弱作戰能力」，須同步建置指管決策、全域偵知、無人反制系統、中層反彈道飛彈及防衛韌性相關的各式彈藥與裝備生產線擴建軍備產能。

至於過去5年軍事採購項目金額及到貨情況，卓榮泰說，包括M1A2T戰車、海馬士多管火箭飛彈系統等28案，金額約334億美元，已完成交運計有拖式2B反裝甲飛彈、標槍反裝甲飛彈、方陣快砲、M1A2T戰車等6案，金額約24億餘美元，其餘案項正在交運或於後續年度儘速交運。

立法院19日邀請卓榮泰提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告。若經立法院同意，行政院20日中午前將特別預算案送至立法院，下午再邀行政院長報告編製經過並備詢，詢答完畢後即交審查。