國造紅隼2型反裝甲火箭曝光 能執行城鎮室內射擊

中科院近日公布新研發「紅隼2型反裝甲火箭彈」，比現役紅隼1型體積縮小、重量減輕，瞄準鏡可拆，加附夜視鏡，重點是縮小筒後噴火，運用在城鎮戰時，能執行城鎮室內射擊。彈種將管制於今年配合軍種建案完成初期作戰測評（IOT＆E）及量產準備作業。

中科院表示，為適應未來多樣化戰場需求及面對中共現代化戰甲車登陸威脅，國軍急須強化反制能力，中科院於2024年起，於紅隼1型反裝甲火箭彈基礎上研發「紅隼2型反裝甲火箭彈」，歷經設計優化、模擬驗證、測試與實彈情境分析，現已發展出紅隼2、3型火箭彈，使我國或造反裝甲武器科技邁向一個全新里程碑。

中科院表示，紅隼2型是一款結合「輕量化、高效能、多功能」的現代化單兵反裝甲武器，除大幅提升穿甲能力外，更針對室內發射能力（Confined Space, CS）、預測瞄準線技術（Predicted Line of Sight, PLOS）及發射器減重等要項進行研發，以適應現代化城市戰、多變地形與機動戰術作戰需求。

中科院說，紅隼2型同步開發PLOS瞄準鏡及夜視鏡，可全天候均對移動目標精準鎖定實施射擊。

中科院表示，隼2反裝甲火箭彈比隼1發射器重量減輕，提升人員靈活使用。原研發時期，其發射器重量為7.6公斤，經不斷研究各材質、模擬等方式，目前已將發射器優化減重至4公斤以下，並於2025年4月份完成筒彈結合耐受度測試成功，符合規範。另參考APILAS反裝甲火箭彈前段具導流設計，經模擬驗證後，修正構型，總長度可由119公分縮短為116公分，可利於部隊運動攜行。現役紅隼1全重7.6公斤、紅隼2減輕到5.1公斤、紅隼3僅3.9公斤。

中科院表示，紅隼二型火箭彈使用的瞄準鏡，採模組化設計，完成200至500m的預測瞄準線（PLOS）刻劃，已於2025年3月完成移動目標驗證，符合功能要求。而為達全天候作戰任務需求，隼2型火箭彈使用國軍戰術滑軌設計，具快拆功能，於夜間可搭配熱成像夜視鏡快速進行更換及接戰。

現役的隼1火箭彈發射時筒後噴火猛烈，室內射支擊可能波及鄰兵，中科院表示，隼2火箭彈於原發射器後方，加裝衝擊抑制機構模組，以降低筒後火焰、衝擊溫度、壓力；目前已完成構型設計，並依美陸軍ATP3-21.8、美軍MIL-STD-1474E、美軍測試作業程序（TOP03-2-504A）等規範進行測試，經實彈測試結果，其爆壓、爆音、爆溫及後座力等，值均符合規格，可以執行城鎮室內射擊。

中科院表示，隼2款反裝甲火箭彈目前各項研發指標均已達成標的任務，後續持續針對構型及衝擊抑制機構（CS）等進行相關測試、改善及精進，並管制於今年配合軍種建案完成初期作戰測評（IOT＆E）及量產準備作業。

中科院近日公布新研發「紅隼2型反裝甲火箭彈」。圖（由下至下）為紅隼1（全重7.6公斤）、紅隼2(5.1公斤)、紅隼3(3.9公斤)。圖/中科院提供