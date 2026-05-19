快訊

孫安佐搞砸唯一工作！前經紀人警告「警察去你家」也不甩 嘆：很低能

趁普亭訪中前爆料？英媒：習近平曾告訴川普「普亭可能會後悔侵烏」

藍衣軍團的夢魘！義大利足球竟連續三屆踢不進世界盃

聽新聞
0:00 / 0:00

遼寧艦編隊前往西太平洋 專家：今明穿呂宋海峽 應屬例行組合訓練

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共海軍透過微博宣布，遼寧號航空母艦編隊赴西太平洋，展開演訓活動。軍事專家張競分析，這項訊息由中共海軍發布，應該屬於軍種主導的年度例行演訓，執行基本課目與組合演練為主。圖為國防部於4月下旬公布遼寧艦航經台灣海峽照片。圖／國防部提供
中共海軍透過微博宣布，遼寧號航空母艦編隊赴西太平洋，展開演訓活動。軍事專家張競分析，這項訊息由中共海軍發布，應該屬於軍種主導的年度例行演訓，執行基本課目與組合演練為主。圖為國防部於4月下旬公布遼寧艦航經台灣海峽照片。圖／國防部提供

中共海軍透過微博宣布，遼寧號航空母艦編隊赴西太平洋，展開演訓活動。中華戰略學會資深研究員張競分析，這項訊息由中共海軍發布，應該屬於軍種主導的年度例行演訓，執行基本課目與組合演練為主。他預估，遼寧艦應該今明兩天通過呂宋海峽，美軍應該也會派機監控。

張競分析，演訓通報的發佈單位為解放軍海軍，同時也並非透過中國大陸國防部的軍事發言體系，因此可確認這是由軍種主導的年度例行演訓項目，而非由任何戰區所主導；因此不會依據對抗性攻防想定操兵，應該是執行非對抗性基本課目與組合演練為主。

他解讀，盡管對外公開課目包括遠海戰術飛行、實彈射擊、支援掩護以及綜合救援，但應該僅有協訓支援兵力，但不會編組假想敵兵力進行對抗性操演。

張競表示，由於這項演訓活動是由軍種主導，因此有可能「跨戰區」與「跨艦隊」抽調演訓任務編組，等到這支編隊的納編艦艇清單逐漸曝光後，將更能確認演訓兵力的部隊編組狀況。

張競並指出，依據目前遼寧艦編隊動態研判，應該在今明兩天內，從南海穿越呂宋海峽。他認為，解放軍會循例通報美軍這項操演，因此美軍空中情報機，應該會在今明兩天密集從琉球起飛，經台灣東部海域南下，穿越呂宋海峽進入南海實施遠距監控、抵近偵察以及信號情報與影像情報蒐集作業。

他研判，共機面對美軍的行動，也會採取攔截、跟監與警告驅離等對應活動，不過雙方必然是各說各話無法獲得交集。

遼寧艦 戰略 美軍

延伸閱讀

520前 共軍航艦遼寧艦赴西太平洋展開實彈射擊演練

解放軍批日「防衛白皮書」：為大肆擴軍備武精心編織藉口

美軍首度在宮古島參加訓練 與日本自衛隊演習

紐時分析：美改變對中政策基礎 過去幾年對抗先擺一邊

相關新聞

國造紅隼2型反裝甲火箭曝光 能執行城鎮室內射擊

中科院近日公布新研發「紅隼2型反裝甲火箭彈」，比現役紅隼1型體積縮小、重量減輕，瞄準鏡可拆，加附夜視鏡，重點是縮小筒後噴火，運用在城鎮戰時，能執行城鎮室內射擊。彈種將管制於今年配合軍種建案完成初期作戰測評（IOT＆E）及量產準備作業。

遼寧艦編隊前往西太平洋 專家：今明穿呂宋海峽 應屬例行組合訓練

中共海軍透過微博宣布，遼寧號航空母艦編隊赴西太平洋，展開演訓活動。中華戰略學會資深研究員張競分析，這項訊息由中共海軍發布，應該屬於軍種主導的年度例行演訓，執行基本課目與組合演練為主。他預估，遼寧艦應該今明兩天通過呂宋海峽，美軍應該也會派機監控。

520前 共軍航艦遼寧艦赴西太平洋展開實彈射擊演練

賴清德總統就職兩周年將屆之際，共軍宣布，5月19日，解放軍海軍組織遼寧艦航艦編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。其間，將進行遠海戰術飛行、實彈射擊、支援掩護、綜合救援等科目演練，檢驗提升部隊實戰化訓練水平。

川普發言讓140億美元軍售添變數 俞大㵢：台美溝通良好繼續說服

美國總統川普日前結束訪問北京之後，美國新一波對台軍售出現不確定性，我駐美代表俞大㵢18日接受福斯商業新聞（Fox Business）訪問，他表示，台灣會繼續說服美方，並稱台美持續對話，強調台美之間溝通良好。

蔣經國日記／美欺瞞第七艦隊停巡台海 小蔣早察覺有異

蔣家父子經營台美關係、與美軍合作用力甚深，但美國外交官以謊言欺騙，就是因為白宮希望爭取改善北京的關係。1969年11月美國海軍終止了持續14年的第七艦隊巡弋台海任務。蔣經國日記當時記載，「美方向我提出第七艦隊停止巡邏台海之聲明，此乃美國政策之重大轉變，美匪將開始妥洽乎？此一可能極大。」2年後，季辛吉密訪北京。

刪5億預算挨批！馬文君：近年採購無人機性能不好 軍規、商規標準不清

立法院外交國防委員會審查今年度國防部預算，傳出國民黨立委馬文君提案凍結潛艦國造後續艦119億元預算，並刪除5億765萬元「無人機前瞻技術多元整合開發計畫」。對此，馬文君今受訪時表示，近年政府採購大量無人機，但實際功能與性能不好，且軍用與商規機型的驗證標準不清楚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。