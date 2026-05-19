遼寧艦編隊前往西太平洋 專家：今明穿呂宋海峽 應屬例行組合訓練

中共海軍透過微博宣布，遼寧號航空母艦編隊赴西太平洋，展開演訓活動。中華戰略學會資深研究員張競分析，這項訊息由中共海軍發布，應該屬於軍種主導的年度例行演訓，執行基本課目與組合演練為主。他預估，遼寧艦應該今明兩天通過呂宋海峽，美軍應該也會派機監控。

張競分析，演訓通報的發佈單位為解放軍海軍，同時也並非透過中國大陸國防部的軍事發言體系，因此可確認這是由軍種主導的年度例行演訓項目，而非由任何戰區所主導；因此不會依據對抗性攻防想定操兵，應該是執行非對抗性基本課目與組合演練為主。

他解讀，盡管對外公開課目包括遠海戰術飛行、實彈射擊、支援掩護以及綜合救援，但應該僅有協訓支援兵力，但不會編組假想敵兵力進行對抗性操演。

張競表示，由於這項演訓活動是由軍種主導，因此有可能「跨戰區」與「跨艦隊」抽調演訓任務編組，等到這支編隊的納編艦艇清單逐漸曝光後，將更能確認演訓兵力的部隊編組狀況。

張競並指出，依據目前遼寧艦編隊動態研判，應該在今明兩天內，從南海穿越呂宋海峽。他認為，解放軍會循例通報美軍這項操演，因此美軍空中情報機，應該會在今明兩天密集從琉球起飛，經台灣東部海域南下，穿越呂宋海峽進入南海實施遠距監控、抵近偵察以及信號情報與影像情報蒐集作業。

他研判，共機面對美軍的行動，也會採取攔截、跟監與警告驅離等對應活動，不過雙方必然是各說各話無法獲得交集。