川普發言讓140億美元軍售添變數 俞大㵢：台美溝通良好繼續說服

美國總統川普日前結束訪問北京之後，美國新一波對台軍售出現不確定性，我駐美代表俞大㵢18日接受福斯商業新聞（Fox Business）訪問，他表示，台灣會繼續說服美方，並稱台美持續對話，強調台美之間溝通良好。

川普日前在川習會之後提到說，很快就會針對140億美元對台軍售案做出決定，但也表示，「我可能會批准，也可能不會批准」。

俞大㵢18日接受訪問時表示，台灣需要現代化和最精良的裝備來自我防衛，而美國多年來是台灣取得武器的主要來源。

被問及如果台灣無法取得川普正在考慮的軍售，會對台灣的防衛能力造成什麼衝擊？俞大㵢表示，台灣會繼續說服美方，指台美之間有持續性的對話，並強調，台美政府的溝通非常良好。

俞大㵢也說，目前發生在荷莫茲海峽情況，對於台海爆發衝突只是小巫見大巫，指台灣維持和平和穩定非常重要，並表示，台灣致力於持續維持現狀。