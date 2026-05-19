快訊

現場直擊／美式漢堡「In-N-Out」快閃數百人搶排！頭香漏夜卡位12小時

「訂雞排沒揪」五要件涉職場霸凌 不給假、群組講壞話都違法

不支持台獨！美駐中大使：川普當面向習近平表態「美國對台政策沒變」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普發言讓140億美元軍售添變數 俞大㵢：台美溝通良好繼續說服

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
我駐美代表俞大㵢。圖／本報系資料照
我駐美代表俞大㵢。圖／本報系資料照

美國總統川普日前結束訪問北京之後，美國新一波對台軍售出現不確定性，我駐美代表俞大㵢18日接受福斯商業新聞（Fox Business）訪問，他表示，台灣會繼續說服美方，並稱台美持續對話，強調台美之間溝通良好。

川普日前在川習會之後提到說，很快就會針對140億美元對台軍售案做出決定，但也表示，「我可能會批准，也可能不會批准」。

俞大㵢18日接受訪問時表示，台灣需要現代化和最精良的裝備來自我防衛，而美國多年來是台灣取得武器的主要來源。

被問及如果台灣無法取得川普正在考慮的軍售，會對台灣的防衛能力造成什麼衝擊？俞大㵢表示，台灣會繼續說服美方，指台美之間有持續性的對話，並強調，台美政府的溝通非常良好。

俞大㵢也說，目前發生在荷莫茲海峽情況，對於台海爆發衝突只是小巫見大巫，指台灣維持和平和穩定非常重要，並表示，台灣致力於持續維持現狀。

川普 軍售 北京 俞大㵢 台美 軍購

延伸閱讀

140億美元對台軍售 美兩黨議員促川普盡快點頭

賴清德：對美軍購是維護區域和平最重要嚇阻

美議員：挺台自我防衛 對台軍售確保維持現狀

美學者：川普言論恐升高風險 對台軍售有助避免衝突

相關新聞

520前 共軍航艦遼寧艦赴西太平洋展開實彈射擊演練

賴清德總統就職兩周年將屆之際，共軍宣布，5月19日，解放軍海軍組織遼寧艦航艦編隊赴西太平洋相關海域開展訓練。其間，將進行遠海戰術飛行、實彈射擊、支援掩護、綜合救援等科目演練，檢驗提升部隊實戰化訓練水平。

川普發言讓140億美元軍售添變數 俞大㵢：台美溝通良好繼續說服

美國總統川普日前結束訪問北京之後，美國新一波對台軍售出現不確定性，我駐美代表俞大㵢18日接受福斯商業新聞（Fox Business）訪問，他表示，台灣會繼續說服美方，並稱台美持續對話，強調台美之間溝通良好。

蔣經國日記／美欺瞞第七艦隊停巡台海 小蔣早察覺有異

蔣家父子經營台美關係、與美軍合作用力甚深，但美國外交官以謊言欺騙，就是因為白宮希望爭取改善北京的關係。1969年11月美國海軍終止了持續14年的第七艦隊巡弋台海任務。蔣經國日記當時記載，「美方向我提出第七艦隊停止巡邏台海之聲明，此乃美國政策之重大轉變，美匪將開始妥洽乎？此一可能極大。」2年後，季辛吉密訪北京。

刪5億預算挨批！馬文君：近年採購無人機性能不好 軍規、商規標準不清

立法院外交國防委員會審查今年度國防部預算，傳出國民黨立委馬文君提案凍結潛艦國造後續艦119億元預算，並刪除5億765萬元「無人機前瞻技術多元整合開發計畫」。對此，馬文君今受訪時表示，近年政府採購大量無人機，但實際功能與性能不好，且軍用與商規機型的驗證標準不清楚。

國造反無人機系統2次驗測0分 6月最後一搏決戰大疆機群

陸軍耗資9.8億元經費採購國內首批26套國造自製無人機反制系統，準備部署在金門、馬祖外島，要反制中國大陸無人機頻繁在防區凌空挑釁，陸軍特別採購10架大陸大疆DJI最新款的「Mavic4 PRO」商用無人機作為驗測假想敵，自不同角度同時實施蜂群進襲實施驗收。 國造系統因無法達到陸軍所要求6公里偵獲、4公里外成功干擾的要求，讓部分無人機穿過防線才被攔下，因此連續兩次驗收都遭打「零分」。雙方6月將在宜蘭大福兵試廠進行最後一次複驗「對決」，若再未達標準，陸軍就將解約，重新招標，國內新萌發的反無人機系統，恐將遭逢嚴重頓挫。

對台軍售 葛里爾：川普思考何時交易

美國新聞網站Axios十七日報導，和總統川普接近的若干幕僚擔憂，他此次北京行顯示，未來五年內台灣被（美中）提交討論的可能性將大為提高。接近川普的這些幕僚透露，川普喜歡此行習近平為他精心安排的盛大排場與特殊待遇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。