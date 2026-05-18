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美議員：挺台自我防衛 對台軍售確保維持現狀

中央社／ 台北17日電

美國總統川普近期表示，很快會就140億美元的對台軍售案作出決定，並說對台軍售案是「很好的談判籌碼」。美國重量級聯邦參議員韋克爾今天向中央社記者表示，台灣是經濟繁榮的民主政體，美國對台軍售確保其有能力維持現狀；他也重申國會對台支持。

川普（Donald Trump）近日訪問中國，會晤中國國家主席習近平。他回程在空軍一號上向媒體表示，與習近平「談了很多關於台灣」的議題，在此議題上，自己沒有做出承諾；川普還說，他很快會針對對台軍售做出決定。

另外，川普與習近平會面後接受福斯新聞（FoxNews）專訪表示，他認為待處理的對台軍售案是「很好的談判籌碼」，他可能會批准軍售，也可能不會。他也說，不希望見到台灣走向獨立，而是要維持現狀，中國與台灣都應該讓情勢緩和下來；美國政策沒有改變。

川普近期涉台言論引起關注，與川普同屬共和黨籍的美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（RogerWicker）今天在回覆記者的聲明中表示，川普的核心訊息很簡單，美國不尋求台海發生戰爭，美國政策保持不變。「若習近平試圖動用武力改變現狀，對整個世界都將是一場災難」。

韋克爾表示，台灣是經濟繁榮的民主政體，「沒有理由去改變這點」，美國向台灣出售武器，確保其有能力維持這一現狀。目前這項高達140億美元的對台軍售案，將超越川普政府去年底批准價值110億美元對台軍售的最高紀錄，「台灣未採取挑釁行動，只是單純想購買世界上最好的武器」。

他也指出，美國國會對台支持是深厚、跨黨派且持久的，「我們已多次表達支持台灣自我防衛的決心」。這包括國會於1979年通過台灣關係法；2016年通過一項決議，將雷根政府的六項保證作為美台政策的基石；2023年通過「台灣增強韌性法案」（TaiwanEnhanced Resilience Act），向台灣提供多年的外國軍事融資承諾，並授權使用「總統撥款權」。去年，美國國會通過「台灣安全合作倡議」，授權為台灣額外提供10億美元的安全援助，以支持相關訓練、能力獲取及軍備共同生產。

另有多位共和、民主兩黨國會議員均表示，美國應該持續向台灣提供武器。外媒報導，共和黨籍的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，「我們一直都很關注，也已非常明確地表明美國利益。我們對台灣議題的立場是，他們需要維持自主與安全」。

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）等多位民主黨參議員也發布聲明，呼籲川普政府推進140億美元對台軍售。

習近平 軍售 川普

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