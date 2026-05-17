快訊

全新實驗情境、酸雨入題…115會考自然解答一覽 這題有難度考討論度高

蘇起看川習會：習近平以釜底抽薪方式爭取美國認同處理台獨問題

115會考五科解答出爐…考生快來對答案！各科試題與難易度分析全掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

憂川普不批准第二波軍購 賴士葆：國防部應說明是否影響戰備

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普直言「不想看到台獨」，對是否批准外媒揭露、新一批140億美元對台軍售態度曖昧，引發各界憂心。國民黨立委賴士葆表示，現在相關預算已經匡列，還是希望美國盡快定案，但美國極可能就這樣拖下去，就看行政院及國防部怎麼去斡旋，而此情況是否會影響我國戰備，國防部也應說明清楚。

川普在川習會落幕後表示，不想看到有人走向獨立，也不想看到「有人說要台獨，是因為有美國支持」。總統府發言人郭雅慧昨表示，持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統向來的主張。

紐約時報報導，有專家指出，華府恐怕無限期延宕對台灣的140億美元軍售案，交換北京提供經濟利益；而川普似乎相信北京說法，將台海緊張大部分歸咎於台灣。國內各界也擔心，川普此言恐影響我國後續向美軍購情況。

賴士葆分析，現在最大問題就是川普也沒有說不賣，就拖在那邊，可能為了以此跟中共總書記習近平來談台灣。國民黨立場就是只要美國願意賣、發價書來了，大家就來審，現在相關預算也匡列了，還是希望美國能盡快定案，批准接下來的140億美元對台軍售。

賴士葆認為，現在就看行政院、國防部等要怎麼處理，美國到底是賣還是不賣？能不能再去斡旋？他推測，美國很可能就維持現在說法，沒有說不賣，但就放在那邊；當然軍購不是說今天付錢、明天就交貨，但如此情況是不是會影響我國國防戰備？國防部應該說明清楚。

美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

台獨 川普 國防部 軍購 賴士葆 軍售

延伸閱讀

紐時：川普接受北京說法「台灣釀緊張」專家稱恐無限期延宕對台軍售

川普暫擱對台軍售 張顯耀直言台灣地位受損：莫粉飾太平

川普不想看到台獨 府：向來主張維護兩岸現狀

國安官員：川普傳遞對台政策不變、維持現狀、軍售只跟台灣談三訊號

相關新聞

憂川普不批准第二波軍購 賴士葆：國防部應說明是否影響戰備

美國總統川普直言「不想看到台獨」，對是否批准外媒揭露、新一批140億美元對台軍售態度曖昧，引發各界憂心。國民黨立委賴士葆表示，現在相關預算已經匡列，還是希望美國盡快定案，但美國極可能就這樣拖下去，就看行政院及國防部怎麼去斡旋，而此情況是否會影響我國戰備，國防部也應說明清楚。

藍委提案刪凍潛艦等國防預算 王定宇酸：成國家不設防立委

國防部105年度預算再掀攻防，立法院外交及國防委員會有國民黨立委提案凍結潛艦國造預算、刪除無人機研發相關預算。民進黨立委王定宇指出，國防委員會理應強化國家防衛，而非成為「國不防委員會」、「國家不設防立委」，得利的是中國解放軍。

新步訓部指揮官沒當過聯兵旅長 戰時能否指揮作戰？

軍中傳統把少將分三級，何華興少將由較資淺、三級少將的澎防部參謀長，跳升接任一級少將的步訓部指揮官，被譏「沒當過老師（聯兵旅長），竟然當了校長（作戰分區指揮官）」。這對於未歷練過聯兵旅長的何華興，是機遇？是挑戰？還是兩者兼具？

拚海馬士首期款 卓揆將加開院會趕進度

立法院日前三讀通過軍購特別條例，還待編列預算時，海馬士多管火箭首期款將在本月底到期，立法院朝野同意下十九日、廿日連續兩天，由閣揆卓榮泰報告首批軍售項目和特別預算案。因應立院議程，行政院研議廿日加開行政院會，單獨處理軍購特別預算案。

藍營：對台軍售恐已產生變化 台北可能是被通知最終結果

美國總統川普對台軍售的態度模糊，藍營評估，對台軍售恐已產生變化，台北甚至可能是「被通知最終結果」；國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長張顯耀說，美國報價書能否如期發出，或是否仍為一四○億美元？顯然川普訪問北京後做了決定，目前沒有鬆口，但應該會改變。

觀察站／最壞打算 川普恐取消第2批對台軍售

美國總統川普在川習會後，對台灣問題做出一連串回應，外界關注他是否會批准已經延宕一段時間的一百四十億美元軍售案，雖有學者認為川普仍會及時同意，但多數觀點都不排除將推遲到秋天之後或可能分批宣布；最不利的情況是川普取消第二批軍售，如此一來，將嚴重影響台灣之盾的防空系統整合，屆時我方恐怕要爭取商購相關系統。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。