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憂川普不批准第二波軍購 賴士葆：國防部應說明是否影響戰備
美國總統川普直言「不想看到台獨」，對是否批准外媒揭露、新一批140億美元對台軍售態度曖昧，引發各界憂心。國民黨立委賴士葆表示，現在相關預算已經匡列，還是希望美國盡快定案，但美國極可能就這樣拖下去，就看行政院及國防部怎麼去斡旋，而此情況是否會影響我國戰備，國防部也應說明清楚。
川普在川習會落幕後表示，不想看到有人走向獨立，也不想看到「有人說要台獨，是因為有美國支持」。總統府發言人郭雅慧昨表示，持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統向來的主張。
紐約時報報導，有專家指出，華府恐怕無限期延宕對台灣的140億美元軍售案，交換北京提供經濟利益；而川普似乎相信北京說法，將台海緊張大部分歸咎於台灣。國內各界也擔心，川普此言恐影響我國後續向美軍購情況。
賴士葆分析，現在最大問題就是川普也沒有說不賣，就拖在那邊，可能為了以此跟中共總書記習近平來談台灣。國民黨立場就是只要美國願意賣、發價書來了，大家就來審，現在相關預算也匡列了，還是希望美國能盡快定案，批准接下來的140億美元對台軍售。
賴士葆認為，現在就看行政院、國防部等要怎麼處理，美國到底是賣還是不賣？能不能再去斡旋？他推測，美國很可能就維持現在說法，沒有說不賣，但就放在那邊；當然軍購不是說今天付錢、明天就交貨，但如此情況是不是會影響我國國防戰備？國防部應該說明清楚。
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