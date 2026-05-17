快訊

115會考英語／打破刻板印象！考生：男生買娃娃、候選人表裡不一入題

手機被駭？長輩開啟發票兌獎APP狂跳「裝置遭破解」！內行實測揪真凶

私小戰場／私小報名爆增 家長12年多花200萬也要搶

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委提案刪凍潛艦等國防預算 王定宇酸：成國家不設防立委

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

國防部105年度預算再掀攻防，立法院外交及國防委員會有國民黨立委提案凍結潛艦國造預算、刪除無人機研發相關預算。民進黨立委王定宇指出，國防委員會理應強化國家防衛，而非成為「國不防委員會」、「國家不設防立委」，得利的是中國解放軍。

王定宇指出，依照法律與過去慣例，年度預算應於去年9、10月送交審查，並於年底審查完畢。沒想到因藍白聯手在程序委員會杯葛，導致年度預算審查期程延宕7、8個月，直至5月底才進入審查階段。這對國家財政建設與整體運作傷害極大，國防預算同樣深受其害。

王定宇續指，國防及外交委員會下周將審查今年度國防預算，國民黨立委竟提案將潛艦後續艦100多億元預算全數凍結。海軍採購各類靶具預算為3200萬元，卻遭國民黨委員提案刪除5000萬元，預算不僅歸零，更出現負1800萬元；此外，針對全球重視的無人機發展，5億元研發預算遭國民黨立委提案刪至零，並稱此預算對國軍無益。

王定宇批評，過去討論8年1.25兆元國防特別預算時，藍白立委宣稱支持國防，要求將部分特別預算改列入年度預算。如今年度預算延宕8個月不審，審查時更將預算砍至零、全數凍結，甚至砍到變負數。他要提醒，身為國防委員會立委，職責應是強化國家防衛，而非成為「國不防委員會」、「國家不設防立委」。

王定宇說，藍白做法毫無理性，無視國軍需求、中國對台威脅，更忽視國際趨勢及國內國防產業發展。凍結水面下的潛艇和天上飛的無人機預算，訓練用的靶機坑砍到變負數，等同「國家不設防」，唯一得利者是威脅台灣的解放軍。

他表示，當解放軍國防預算年年增加，國民黨立委領納稅錢，卻將重要國防預算全數凍結或刪除，但國家是大家的，國防安全與經濟發展不分黨派，若採取傷害國防的做法，除了親痛仇快，對台灣無益。

國防預算 王定宇 國防部 國防 潛艦 國軍 國民黨

延伸閱讀

朝野協商519邀政院軍購專報 20日特別預算案送交立院

普發1萬法案已經一讀 政院仍持保留態度

立院通過延會至8月底 與9月新會期無縫接軌

配合立院時程 政院20日擬加開院會送軍購特別預算案

相關新聞

藍委提案刪凍潛艦等國防預算 王定宇酸：成國家不設防立委

國防部105年度預算再掀攻防，立法院外交及國防委員會有國民黨立委提案凍結潛艦國造預算、刪除無人機研發相關預算。民進黨立委王定宇指出，國防委員會理應強化國家防衛，而非成為「國不防委員會」、「國家不設防立委」，得利的是中國解放軍。

新步訓部指揮官沒當過聯兵旅長 戰時能否指揮作戰？

軍中傳統把少將分三級，何華興少將由較資淺、三級少將的澎防部參謀長，跳升接任一級少將的步訓部指揮官，被譏「沒當過老師（聯兵旅長），竟然當了校長（作戰分區指揮官）」。這對於未歷練過聯兵旅長的何華興，是機遇？是挑戰？還是兩者兼具？

拚海馬士首期款 卓揆將加開院會趕進度

立法院日前三讀通過軍購特別條例，還待編列預算時，海馬士多管火箭首期款將在本月底到期，立法院朝野同意下十九日、廿日連續兩天，由閣揆卓榮泰報告首批軍售項目和特別預算案。因應立院議程，行政院研議廿日加開行政院會，單獨處理軍購特別預算案。

藍營：對台軍售恐已產生變化 台北可能是被通知最終結果

美國總統川普對台軍售的態度模糊，藍營評估，對台軍售恐已產生變化，台北甚至可能是「被通知最終結果」；國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長張顯耀說，美國報價書能否如期發出，或是否仍為一四○億美元？顯然川普訪問北京後做了決定，目前沒有鬆口，但應該會改變。

觀察站／最壞打算 川普恐取消第2批對台軍售

美國總統川普在川習會後，對台灣問題做出一連串回應，外界關注他是否會批准已經延宕一段時間的一百四十億美元軍售案，雖有學者認為川普仍會及時同意，但多數觀點都不排除將推遲到秋天之後或可能分批宣布；最不利的情況是川普取消第二批軍售，如此一來，將嚴重影響台灣之盾的防空系統整合，屆時我方恐怕要爭取商購相關系統。

福斯專訪 川普：對台軍售是很好的談判籌碼

十五日播出美國總統川普（下稱川）接受福斯新聞主播拜爾（下稱拜）的專訪。以下為兩人談到台灣議題的內容：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。