藍委提案刪凍潛艦等國防預算 王定宇酸：成國家不設防立委

國防部105年度預算再掀攻防，立法院外交及國防委員會有國民黨立委提案凍結潛艦國造預算、刪除無人機研發相關預算。民進黨立委王定宇指出，國防委員會理應強化國家防衛，而非成為「國不防委員會」、「國家不設防立委」，得利的是中國解放軍。

王定宇指出，依照法律與過去慣例，年度預算應於去年9、10月送交審查，並於年底審查完畢。沒想到因藍白聯手在程序委員會杯葛，導致年度預算審查期程延宕7、8個月，直至5月底才進入審查階段。這對國家財政建設與整體運作傷害極大，國防預算同樣深受其害。

王定宇續指，國防及外交委員會下周將審查今年度國防預算，國民黨立委竟提案將潛艦後續艦100多億元預算全數凍結。海軍採購各類靶具預算為3200萬元，卻遭國民黨委員提案刪除5000萬元，預算不僅歸零，更出現負1800萬元；此外，針對全球重視的無人機發展，5億元研發預算遭國民黨立委提案刪至零，並稱此預算對國軍無益。

王定宇批評，過去討論8年1.25兆元國防特別預算時，藍白立委宣稱支持國防，要求將部分特別預算改列入年度預算。如今年度預算延宕8個月不審，審查時更將預算砍至零、全數凍結，甚至砍到變負數。他要提醒，身為國防委員會立委，職責應是強化國家防衛，而非成為「國不防委員會」、「國家不設防立委」。

王定宇說，藍白做法毫無理性，無視國軍需求、中國對台威脅，更忽視國際趨勢及國內國防產業發展。凍結水面下的潛艇和天上飛的無人機預算，訓練用的靶機坑砍到變負數，等同「國家不設防」，唯一得利者是威脅台灣的解放軍。

他表示，當解放軍國防預算年年增加，國民黨立委領納稅錢，卻將重要國防預算全數凍結或刪除，但國家是大家的，國防安全與經濟發展不分黨派，若採取傷害國防的做法，除了親痛仇快，對台灣無益。