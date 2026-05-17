立院19日邀卓揆軍購專報 國防特別預算預計20日付委

立法院將於19日下午邀請行政院長卓榮泰提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告，若經立法院同意，請行政院20日中午前將特別預算案送至立法院，下午再邀行政院長報告編製經過並備詢，詢答完畢後即交審查。

立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批軍購發價書預算上限新台幣3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元，行政院於條例通過後1個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送立院審議。

由於海馬士多管火箭系統約8億元的首期款項5月31日到期。國防部14日在行政院會報告「國防特別預算未通過案項及其影響」，國防部立場仍在月底完成付款，將儘速至立法院專案報告，再由國防部編製預算書呈報行政院審查完畢後付委，最後依預算法第84條申請動支首期款。

立法院朝野黨團15日經協商達成共識，依黨團協商結論指出，各黨團同意19日下午邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告並備詢，由國民黨團、民進黨團各推派3人、民眾黨團推派1人進行。

協商結論指出，專案報告後，如經立法院同意行政院依保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，籌編第一批發價書採購特別預算案，則於20日下午加開院會，請行政院在20日中午前將特別預算案送至立法院。

協商結論也說，各黨團同意將特別預算案增列為院會報告事項，並在20日下午2時30分邀請行政院長、主計長、財政部長、國防部長及相關部會首長列席報告特別預算案編製經過並備詢，由國民黨團、民進黨團各推派5人、民眾黨團推派2人進行。議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。