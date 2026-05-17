快訊

三和夜市收攤爆衝突！不滿遭責備男持球棒怒砸自家攤位 母心碎告家暴

115會考自然／圖表題幾乎佔一半！若平時沒接觸較吃力 鯉魚捉放法、酸雨入題

買iPhone舊型號怕買到展示機？網傳4招辨真偽 內行揭看「1數據」最準

聽新聞
0:00 / 0:00

立院19日邀卓揆軍購專報 國防特別預算預計20日付委

中央社／ 台北17日電

立法院將於19日下午邀請行政院長卓榮泰提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告，若經立法院同意，請行政院20日中午前將特別預算案送至立法院，下午再邀行政院長報告編製經過並備詢，詢答完畢後即交審查。

立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批軍購發價書預算上限新台幣3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元，行政院於條例通過後1個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送立院審議。

由於海馬士多管火箭系統約8億元的首期款項5月31日到期。國防部14日在行政院會報告「國防特別預算未通過案項及其影響」，國防部立場仍在月底完成付款，將儘速至立法院專案報告，再由國防部編製預算書呈報行政院審查完畢後付委，最後依預算法第84條申請動支首期款。

立法院朝野黨團15日經協商達成共識，依黨團協商結論指出，各黨團同意19日下午邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告並備詢，由國民黨團、民進黨團各推派3人、民眾黨團推派1人進行。

協商結論指出，專案報告後，如經立法院同意行政院依保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，籌編第一批發價書採購特別預算案，則於20日下午加開院會，請行政院在20日中午前將特別預算案送至立法院。

協商結論也說，各黨團同意將特別預算案增列為院會報告事項，並在20日下午2時30分邀請行政院長、主計長、財政部長、國防部長及相關部會首長列席報告特別預算案編製經過並備詢，由國民黨團、民進黨團各推派5人、民眾黨團推派2人進行。議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

不對稱戰力 卓榮泰 卓揆 國防 軍購

延伸閱讀

朝野協商519邀政院軍購專報 20日特別預算案送交立院

配合立院時程 政院20日擬加開院會送軍購特別預算案

加速軍購特別預算拚海馬士首期款 政院擬20日開臨時院會

政院擬另提國防特別條例或追加預算 民進黨團：樂見

相關新聞

新步訓部指揮官沒當過聯兵旅長 戰時能否指揮作戰？

軍中傳統把少將分三級，何華興少將由較資淺、三級少將的澎防部參謀長，跳升接任一級少將的步訓部指揮官，被譏「沒當過老師（聯兵旅長），竟然當了校長（作戰分區指揮官）」。這對於未歷練過聯兵旅長的何華興，是機遇？是挑戰？還是兩者兼具？

拚海馬士首期款 卓揆將加開院會趕進度

立法院日前三讀通過軍購特別條例，還待編列預算時，海馬士多管火箭首期款將在本月底到期，立法院朝野同意下十九日、廿日連續兩天，由閣揆卓榮泰報告首批軍售項目和特別預算案。因應立院議程，行政院研議廿日加開行政院會，單獨處理軍購特別預算案。

藍營：對台軍售恐已產生變化 台北可能是被通知最終結果

美國總統川普對台軍售的態度模糊，藍營評估，對台軍售恐已產生變化，台北甚至可能是「被通知最終結果」；國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長張顯耀說，美國報價書能否如期發出，或是否仍為一四○億美元？顯然川普訪問北京後做了決定，目前沒有鬆口，但應該會改變。

觀察站／最壞打算 川普恐取消第2批對台軍售

美國總統川普在川習會後，對台灣問題做出一連串回應，外界關注他是否會批准已經延宕一段時間的一百四十億美元軍售案，雖有學者認為川普仍會及時同意，但多數觀點都不排除將推遲到秋天之後或可能分批宣布；最不利的情況是川普取消第二批軍售，如此一來，將嚴重影響台灣之盾的防空系統整合，屆時我方恐怕要爭取商購相關系統。

福斯專訪 川普：對台軍售是很好的談判籌碼

十五日播出美國總統川普（下稱川）接受福斯新聞主播拜爾（下稱拜）的專訪。以下為兩人談到台灣議題的內容：

140億美元軍售案 川習會後美兩黨議員關切

美國總統川普結束訪中行程後說，他很快會就一四○億美元的對台軍售案做出決定，引發兩黨國會議員關注。共和黨籍聯邦眾議院議長強生說，「我們對台灣議題的立場是，他們需要維持自主與安全」。華府智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）研究員古柏提醒，若川普沒在短期內決定推進，未來成案的機率就將降低，如今只有一個很短的窗口期，大概在八月前。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。