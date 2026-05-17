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140億美元軍售案 川習會後美兩黨議員關切

聯合報／ 記者顏伶如、國際中心／綜合報導

美國總統川普結束訪中行程後說，他很快會就一四○億美元的對台軍售案做出決定，引發兩黨國會議員關注。共和黨籍聯邦眾議院議長強生說，「我們對台灣議題的立場是，他們需要維持自主與安全」。華府智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）研究員古柏提醒，若川普沒在短期內決定推進，未來成案的機率就將降低，如今只有一個很短的窗口期，大概在八月前。

強生表示，「我們一直都很關注，也已非常明確表達美國的利益」。

共和黨籍聯邦眾院外委會前主席麥考爾十五日說，美國必須武裝台灣，如此一來他們才能自衛，「以嚇阻習主席」。他說，川習會期間，中國大陸國家主席習近平對台灣議題態度非常強硬，「（習近平）談到的大部分內容都和台灣有關」；對上述尚未底定的一四○億美元軍售案，川普「應該要」做個決定。

聯邦眾院外委會民主黨首席議員米克斯也在接受美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）訪問時強調，確保台灣擁有自衛所需的一切非常重要；習近平對川普有影響力，但對美國國會與人民沒有；國會已對軍售案採取行動，現在是「總統在拖延」。

幾位兩黨國會議員八日聯名致函，呼籲川普採取行動，並提到台北最近批准新的軍事支出計畫，消除美方延後軍售案決定的任何剩餘理由。該信寫道，「在總統與習近平會面前，我們敦促你及你的團隊明確表態美國對台支持不容侵犯」；不應使對台支持在更廣泛的美中經濟或外交談判中，淪為討價還價的籌碼。

古柏接受中央社訪問說，川普和習近平在九月、十一月和十二月都可能會面；若八月前沒有另一波軍售案，就算九月到今年底都看不到美國宣布新的軍售案，他也不會意外。

美國前總統拜登的駐中大使伯恩斯十五日接受有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問時說，「我真心希望，川普政府將繼續推動大規模對台軍售案，也就是川普政府為了這次北京美中峰會而擱置的（軍售）計畫，因為我們不應被中國政府嚇倒」。

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拚海馬士首期款 卓揆將加開院會趕進度

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美國總統川普對台軍售的態度模糊，藍營評估，對台軍售恐已產生變化，台北甚至可能是「被通知最終結果」；國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長張顯耀說，美國報價書能否如期發出，或是否仍為一四○億美元？顯然川普訪問北京後做了決定，目前沒有鬆口，但應該會改變。

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