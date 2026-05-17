藍營：對台軍售恐已產生變化 台北可能是被通知最終結果

美國總統川普對台軍售的態度模糊，藍營評估，對台軍售恐已產生變化，台北甚至可能是「被通知最終結果」；國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長張顯耀說，美國報價書能否如期發出，或是否仍為一四○億美元？顯然川普訪問北京後做了決定，目前沒有鬆口，但應該會改變。

國民黨立委賴士葆說，川普似乎已違反雷根的六項保證，對台軍售要跟北京討論，會在軍售的項目和數量等方面打折扣？或是交期又延宕？台灣政府其實無置喙餘地。

張顯耀曾任陸委會副主委和海基會秘書長，他分析，川普批准對台軍售一事，放在美中現階段的關係平台上思考，就不是單一問題，另要考慮訪問後所構築的美中關係架構；川普在很多地方要爭取北京合作，北京畫台海問題為中美紅線，未處理好則可能釀衝突，當中就包括軍售案。

張顯耀說，台灣在川普處理對外事務、在川普辦公室裡的角色、價值跟地位，已受損且改變；川普稱要跟台灣的主政者溝通對台軍售案，但倘若對台軍售案照常不變的話，何必跟台灣主政者溝通？川普應不會跟我方討價還價，只會通知台北最後的決定。

張顯耀說，此事不能粉飾太平，外交部和國安會應盡快與美方溝通，除了軍購案，還涉及美國過去對台承諾、台美未來關係架構的問題，或是未來台美關係的指標。

有公民團體發動五二三齊聚立院抗議，呼應賴政府補足一點二五兆元軍購特別預算主張。藍營評估，是否會有第二波發價書將是觀察指標，美方既然準備擱置軍售，民進黨是否仍然非得要一點二五兆元不可，只怕要了還是討不了美國歡心。

民進黨立委、立法院外交及國防委員會召委陳冠廷說，美方對台軍售方向並未因川習會出現根本改變；民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜指出，台美軍售一直是長期安全合作的一環。

民進黨人士分析，川普提及會與「治理台灣的人」談軍售，代表美方談判對象仍是台灣而非北京，某種程度也與中國區隔；川普稱擱置對台軍售是非常好的談判籌碼，可以視為美國用來威脅北京的籌碼，而非讓中國介入決定對台軍售。